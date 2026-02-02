Revelan tráiler de Stranger Things: Relatos del 85

Netflix reveló el tráiler oficial de Stranger Things: Relatos del 85 (Stranger Things: Tales From ’85), la nueva serie animada que expande el universo de la exitosa franquicia creada por los hermanos Duffer.

El proyecto se sitúa en el invierno de 1985, entre la segunda y la tercera temporada de la serie original.

Parece que algo del Upside Down ha conseguido sobrevivir… 'Stranger Things: Relatos del 85' llega el 23 de abril. pic.twitter.com/aixi1Wzplr — Netflix España (@NetflixES) February 2, 2026

Una nueva amenaza del Upside Down

La historia trae de vuelta a personajes icónicos como Once (Eleven), Mike, Will, Dustin, Lucas, Max y Hopper, quienes deberán enfrentar una nueva crisis sobrenatural.

El adelanto sugiere que algo sobrevivió del Upside Down, desatando misterios paranormales y nuevos monstruos en un Hawkins cubierto de nieve.

El tráiler destaca por su tono nostálgico, una atmósfera más oscura y un estilo visual animado que mantiene la esencia de la saga, combinando terror, aventura y el espíritu de los años 80. Netflix ha promocionado la serie con la frase: “Something survived in ’85…”.

Fecha de estreno confirmada

Stranger Things: Relatos del 85 se estrenará el 23 de abril de 2026, de manera exclusiva en Netflix.

El anuncio ha generado gran expectativa en redes sociales, donde los fans celebran el regreso a Hawkins ahora en un formato completamente nuevo.

Este spin-off animado representa una nueva etapa para la franquicia, que busca explorar relatos paralelos y ampliar el lore sin continuar con una sexta temporada de la serie original.

Comentarios