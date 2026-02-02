Inauguran Tren 'El Insurgente' con inversión de $100,000 millones

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este lunes la inauguración oficial del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”, obra que conecta de manera directa el poniente de la Ciudad de México con la capital mexiquense, luego de más de una década de trabajos.

Durante la conferencia matutina realizada en la Cineteca Nacional de Chapultepec, la mandataria destacó la relevancia del proyecto para la movilidad de la zona metropolitana.

“Hoy culminamos una obra de largo aliento que moderniza la conectividad entre dos entidades clave del país”, afirmó.

Inversión millonaria y recorrido completo

El proyecto requirió una inversión aproximada de $100,000 millones de pesos y permitió concluir el tramo pendiente entre Santa Fe y Observatorio. Con ello, el corredor ferroviario alcanza casi 58 kilómetros de longitud y cuenta con siete estaciones.

Sheinbaum estuvo acompañada por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quienes coincidieron en que la obra marcará un antes y un después en los traslados entre ambas entidades.

Menos tiempo y mayor conectividad

Con la puesta en marcha del nuevo tramo, el tren cubrirá el recorrido completo desde Zinacantepec hasta Observatorio en un tiempo estimado de 40 a 50 minutos, con una tarifa cercana a los 90 pesos por viaje.

Las autoridades informaron que el servicio inició operaciones este lunes y que todas las estaciones quedaron disponibles para el público a partir de las 16:00 horas, mientras que el trayecto Zinacantepec-Santa Fe mantuvo circulación desde primeras horas del día.

Movilidad sustentable y enlace con otros sistemas

La titular del Poder Ejecutivo federal, subrayó que “El Insurgente” busca ofrecer una alternativa más rápida y limpia para miles de personas que viajan diariamente entre Toluca y la capital, además de contribuir a la reducción del tráfico vehicular.

Recordó que los trabajos comenzaron en 2014 y enfrentaron distintos retos técnicos y administrativos.

“La conclusión de esta obra es un paso importante para la infraestructura de transporte del país”, sostuvo.

También se prevé que el nuevo sistema se integre con otros medios de movilidad en la Ciudad de México, como el Metro y el Cablebús, con el fin de facilitar los traslados de millones de usuarios en la región.

Comentarios