'Sinners' y 'One Battle After Another' arrasan en los Premios WGA

La 78ª edición de los premios del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), celebrada este domingo, ha dejado un panorama claro para la próxima semana: Ryan Coogler y Paul Thomas Anderson son los hombres a batir.

Tras sus triunfos en la Gran Manzana, ambas producciones se consolidan como las grandes favoritas para la 98ª edición de los Premios Óscar.

Duelo de titanes

El cineasta Ryan Coogler se alzó con el máximo galardón de la noche al obtener el premio a Mejor guion original por 'Sinners'. Por su parte, Paul Thomas Anderson se impuso en la categoría de Mejor guion adaptado con "One Battle After Another", superando al mexicano Guillermo del Toro, quien competía con su versión de 'Frankenstein'.

Este resultado es un termómetro crucial para la ceremonia del próximo domingo 15 de marzo en Los Ángeles, donde el panorama es ambicioso:

'Sinners': Llega con un récord histórico de 16 nominaciones .

'One Battle After Another': Compite en 13 categorías.

Thank you to the Writers Guild of America for honoring “Sinners” Writer Ryan Coogler with the award for Outstanding Original Screenplay at the 2026 Writers Guild Awards!@wgaeast | #WGAAwards pic.twitter.com/1GDbKCTiAs — SinnersMovie (@SinnersMovie) March 9, 2026

Cine con trasfondo político

Más allá de la técnica, ambas cintas han dominado la conversación cultural por su crudo reflejo de la coyuntura estadounidense:

'Sinners' utiliza el terror y una metáfora de vampiros para abordar el racismo en el sur de EE. UU. durante la era de Jim Crow.

'One Battle After Another' presenta una distopía donde grupos rebeldes enfrentan a un gobierno fascista que ejecuta deportaciones masivas de migrantes.

Stephen Colbert y la sombra de la censura

Uno de los momentos más tensos y comentados de la gala fue la entrega del premio Walter Berstein al comediante Stephen Colbert. El sindicato reconoció su "valentía para confrontar la injusticia social ante la adversidad".

Colbert aprovechó el escenario para lanzar dardos contra el presidente Donald Trump, quien ha celebrado públicamente la cancelación de 'The Late Show'.

Aunque la cadena sostiene que la decisión responde a motivos financieros, la comunidad de Hollywood ha cerrado filas en torno al presentador, interpretando el cierre del programa como un acto de censura política.

