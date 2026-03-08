Cerrarán estación Y Griega de L1 del metro por conexión a L6

A partir de este lunes 9 de marzo, la estación Y Griega de la Línea 1 del Metro suspenderá sus operaciones de manera temporal.

El cierre, que se extenderá hasta el miércoles 25 de marzo, obedece a trabajos estratégicos de reacondicionamiento y a las labores de conexión con la futura Línea 6.

“El tren viajará directo entre Parque Fundidora y Eloy Cavazos, sin parar en Y Griega debido a labores de reacondicionamiento y conexión con la Línea 6 del Metro, desde el lunes 09 de marzo, hasta el miércoles 25 de marzo”

Metrorrey informó que la estación retomará su servicio habitual el jueves 26 de marzo.

Mientras tanto, las Líneas 2 y 3 continuarán operando sin afectaciones.

Trabajos de modernización y mantenimiento

El proyecto de mantenimiento busca modernizar las instalaciones y garantizar la seguridad estructural del recinto.

Entre las principales intervenciones destacan:

Refuerzo estructural: Reparaciones en puntos clave de la edificación.

Mantenimiento estético: Aplicación de pintura especializada en estructuras de acero y concreto.

Accesibilidad universal: Instalación de rutas podotáctiles para personas con discapacidad visual, nuevas bancas y apoyos isquiáticos.

Equipamiento: Colocación de pasamanos de acero inoxidable en accesos y zonas comunes.

Servicio provisional para usuarios

Para mitigar el impacto en los traslados de los usuarios, se ha diseñado un esquema provisional de transporte.

Las rutas de Transmetro que coinciden con las estaciones Y Griega y Eloy Cavazos brindarán servicio sin costo.

“Por lo tanto, los Transmetros que su recorrido coincide con estación Y Griega y Eloy Cavazos (Félix U. Gómez - Dos Ríos, y Alameda - Praderas), pasarán a brindar servicio provisional sin costo en las estaciones Eloy Cavazos, Y Griega y Parque Fundidora, durante el tiempo que se realicen las labores”, se agregó.

El sistema de transporte exhortó a los pasajeros anticipar sus tiempos de salida y utilizar las estaciones aledañas (Parque Fundidora o Eloy Cavazos) para ingresar al sistema de transporte colectivo durante este periodo de obras.





