Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_08_at_10_26_49_PM_1ada4a86dd
Nuevo León

Cerrarán estación Y Griega de L1 del metro por conexión a L6

El cierre, que se extenderá hasta el miércoles 25 de marzo, obedece a trabajos estratégicos a las labores de conexión con la futura Línea 6

  • 08
  • Marzo
    2026

A partir de este lunes 9 de marzo, la estación Y Griega de la Línea 1 del Metro suspenderá sus operaciones de manera temporal.

El cierre, que se extenderá hasta el miércoles 25 de marzo, obedece a trabajos estratégicos de reacondicionamiento y a las labores de conexión con la futura Línea 6.

“El tren viajará directo entre Parque Fundidora y Eloy Cavazos, sin parar en Y Griega debido a labores de reacondicionamiento y conexión con la Línea 6 del Metro, desde el lunes 09 de marzo, hasta el miércoles 25 de marzo”

Metrorrey informó que la estación retomará su servicio habitual el jueves 26 de marzo.

Mientras tanto, las Líneas 2 y 3 continuarán operando sin afectaciones.

Trabajos de modernización y mantenimiento

El proyecto de mantenimiento busca modernizar las instalaciones y garantizar la seguridad estructural del recinto.

Entre las principales intervenciones destacan:

Refuerzo estructural: Reparaciones en puntos clave de la edificación.

Mantenimiento estético: Aplicación de pintura especializada en estructuras de acero y concreto.

Accesibilidad universal: Instalación de rutas podotáctiles para personas con discapacidad visual, nuevas bancas y apoyos isquiáticos.

Equipamiento: Colocación de pasamanos de acero inoxidable en accesos y zonas comunes.

Servicio provisional para usuarios

Para mitigar el impacto en los traslados de los usuarios, se ha diseñado un esquema provisional de transporte.

Las rutas de Transmetro que coinciden con las estaciones Y Griega y Eloy Cavazos brindarán servicio sin costo.

“Por lo tanto, los Transmetros que su recorrido coincide con estación Y Griega y Eloy Cavazos (Félix U. Gómez - Dos Ríos, y Alameda - Praderas), pasarán a brindar servicio provisional sin costo en las estaciones Eloy Cavazos, Y Griega y Parque Fundidora, durante el tiempo que se realicen las labores”, se agregó.

El sistema de transporte exhortó a los pasajeros anticipar sus tiempos de salida y utilizar las estaciones aledañas (Parque Fundidora o Eloy Cavazos) para ingresar al sistema de transporte colectivo durante este periodo de obras.

 

WhatsApp Image 2026-03-08 at 10.26.48 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_04_at_5_53_01_PM_e33ec0d018
Hazaña en el metro: Nueva L6 'vuela' sobre la histórica L1
INFO_7_UNA_FOTO_2026_02_01_T110438_885_59788c8f8b
Metrorrey suspenderá tramo de la Línea 1 este domingo
Whats_App_Image_2025_09_15_at_4_53_32_PM_bb021eca88
Nuevo León acelera obras y remodelaciones para Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

macron_anuncia_g7_energia_por_guerra_iran_6a34147bf7
Macron anuncia G7 de Energía para analizar conflicto en Irán
max_verstappen_correra_24_horas_nuerburgring_55b71e1a3f
Max Verstappen correrá las '24 Horas de Nürburgring'
inflacion_aumenta_febrero_mexico_0e12fb2ba5
Aumenta inflación anual en México a 4.02% en febrero
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
remodelacion_alfonso_reyes_14f8afeb7f
San Pedro cerrará por obras tramo en Alfonso Reyes  
bad_bunny_tokio_1_dd6013b828
Bad Bunny hace historia con su primer show en Tokio
publicidad
×