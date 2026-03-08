Canadá afirma que no planea participar en ataques contra Irán

En un giro de postura tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, aclaró este lunes que su país no participará en la ofensiva militar que Estados Unidos e Israel mantienen contra Irán. Tras una reunión de emergencia con su gabinete de crisis el domingo por la noche, la Oficina del Primer Ministro emitió un comunicado contundente para marcar distancia de las operaciones tácticas de sus aliados. "Canadá no fue consultado, ni participó, y no tiene planes de participar en las acciones ofensivas contra Irán", dicta el documento oficial.

Tensión y matices diplomáticos

La declaración llega apenas una semana después de que Carney expresara un apoyo inicial a los bombardeos iniciados el 28 de febrero, los cuales resultaron en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei. En aquel momento, el mandatario canadiense justificó las acciones como una medida necesaria para impedir que Irán obtuviera armas nucleares.

Sin embargo, tras recibir críticas nacionales e internacionales por alejarse de la tradición canadiense de apego al derecho internacional, el Gobierno ha comenzado a matizar su discurso:

Mark Carney afirmó recientemente que su apoyo inicial fue expresado "con pesar".

Anita Anand, ministra de Exteriores, subrayó la importancia de que todas las partes, incluidos EUA e Israel, respeten los marcos legales internacionales.

Contacto con la Casa Blanca

Este domingo se produjo el primer contacto público entre Carney y el presidente estadounidense, Donald Trump, desde el inicio de las hostilidades. Aunque la comunicación fue telefónica, los detalles compartidos por Ottawa fueron parcos, limitándose a mencionar que discutieron temas de economía, comercio y la situación en la región.

Prioridades actuales de Canadá

El Gobierno canadiense ha señalado que el conflicto se ha "extendido ampliamente" debido a las respuestas de Irán y sus aliados. Ante este escenario, el enfoque de Ottawa se ha desplazado hacia dos frentes internos:

Evacuación: Facilitar la salida segura de ciudadanos canadienses en la zona de conflicto. Seguridad Nacional: Reforzar la vigilancia y protección dentro del territorio canadiense ante posibles represalias o inestabilidad global.

