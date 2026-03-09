Podcast
Escena
Jessie Buckley supera trastornos alimentarios y depresión

La intérprete, de 36 años de edad, nominada al Óscar por su papel en la película Hamnet, afirmó que la música y el teatro son esenciales para su supervivencia

  09
  Marzo
    2026

La actriz irlandesa Jessie Buckley confesó que subirse a los escenarios la ayudó a superar un trastorno alimentario y una depresión en la adolescencia.

La intérprete, de 36 años de edad, nominada al Óscar por su papel en la película Hamnet, personaje por el que ya obtuvo el BAFTA británico y un Globo de Oro, afirmó que la música y el teatro son esenciales para su supervivencia, además de su sueño y su pasión.

La también cantante, nominada a los premios Mercury en el 2022, recordó momentos duros cuando recibió críticas por su apariencia durante su participación a los 17 años en el concurso de talentos de la BBC 'I'd do anything', que buscaba una actriz para el papel de Nancy en el musical Oliver!.

"Tuve un trastorno alimentario, y llevó tiempo, y requirió mucha ayuda, y también fue depresión", explicó y luego reveló que va a terapia desde esa edad. La nominada a la estatuilla dorada expresó que no sabía cómo estar viva de la manera en que quería estarlo, y fue difícil, pero ni por un segundo se arrepiente, pues ha sido capaz de transformarlo y de reconocer sus vulnerabilidades.

"No puedes caminar por la vida sin que te afecten las cosas, pero puedes transformar eso en algo que te permita ser más humano y estar más vivo de la forma en que quieres", comentó. Rememorando la lucha en sus inicios, dijo que está muy orgullosa de esa chica.

"Creo que lo hizo muy bien y no me arrepiento de nada", expresó, mandando un mensaje a quien era hace algunos años.


