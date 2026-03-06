Jessie Buckley es favorita para 'Mejor Actriz' en los Oscar 2026

Jessie Buckley llega fuerte al Óscar a mejor actriz por 'Hamnet', después de un dominio histórico en la temporada de premios que refuerza su candidatura frente a otras intérpretes de alto perfil.

La actriz irlandesa de 36 años se encamina hacia el premio el próximo 15 de marzo tras un pleno que incluye victorias en Globos de Oro, BAFTA británicos, premios de la Crítica y del sindicato SAG-AFTRA. Estos cuatro galardones funcionan como un termómetro infalible para predecir ganadores del Óscar, consolidando su hegemonía estadística y la percepción de los expertos.

Competencia en la categoría

Aunque Buckley lidera las predicciones, la competencia incluye a figuras reconocidas como Emma Stone ('Bugonia'), Rose Byrne ('If I Had Legs I'd Kick You'), Renate Reinsve ('Sentimental Value') y Kate Hudson ('Song Sung Blue'). Pese a ello, la crítica coincide en que la actuación de Buckley en 'Hamnet' ha generado un consenso excepcional.

La sensibilidad de Agnes Shakespeare

En la película dirigida por Chloé Zhao, Buckley interpreta a Agnes Shakespeare, la esposa de William Shakespeare (Paul Mescal), enfrentando el duelo por la pérdida de su hijo único. Su actuación ha sido descrita como "inconscientemente seductora", con cada mirada y gesto cargado de significado, según Peter Bradshaw en The Guardian.

Trayectoria y consolidación internacional

Esta será la segunda nominación al Óscar de Buckley, tras su candidatura a mejor actriz de reparto en 2022 por 'The Lost Daughter'. Una victoria consolidaría a Agnes Shakespeare como su mejor papel y la sumaría a la selecta lista de artistas irlandeses ganadores del premio, como Daniel Day-Lewis y Cillian Murphy, marcando un hito en su carrera internacional y en el cine independiente británico.

El triunfo de Buckley reforzaría su posición como una de las figuras más influyentes de su generación, validando un recorrido que inició en la televisión y cine independiente del Reino Unido y que ahora la coloca en la cúspide de la industria cinematográfica global.





