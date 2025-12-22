Explosión en planta de Matamoros solo fue liberación de vapor

La empresa Orbia Flúor and Energy Materials (antes Koura) aclaró que el incidente registrado la noche del sábado en su planta ubicada en Matamoros, Tamaulipas, no representó riesgo alguno para la comunidad ni para el medio ambiente, y confirmó que no se reportaron personas lesionadas, pese al fuerte estruendo que generó alarma entre vecinos de la zona.

En un comunicado, la compañía informó que el evento ocurrió alrededor de las 21:46 horas y consistió en la liberación de vapor de agua al interior de la planta, lo que provocó un ruido de gran magnitud perceptible en los alrededores.

Como medida preventiva y en apego a sus protocolos operativos y de seguridad, las operaciones fueron suspendidas de manera temporal mientras se realizan las revisiones técnicas correspondientes.

La empresa señaló que desde el primer momento mantuvo una estrecha coordinación con las autoridades competentes y con los cuerpos de emergencia que acudieron al sitio para evaluar la situación y brindar apoyo en caso de ser necesario.

El incidente generó una intensa movilización de elementos de Protección Civil Regional de Tamaulipas, el Heroico Cuerpo de Bomberos, así como paramédicos y personal médico, luego de que vecinos reportaran al número de emergencias 911 lo que describieron como una posible explosión, debido a la magnitud del sonido.

Información preliminar indicó que el evento pudo haberse originado por una falla en una válvula de presión, lo que derivó en varias detonaciones de carácter químico y el desalojo preventivo de los trabajadores que se encontraban en turno en las instalaciones ubicadas sobre la carretera Reynosa–Matamoros.

