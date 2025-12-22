Muere Vince Zampella, creador de Call of Duty, en accidente

El desarrollador y ejecutivo de videojuegos Vince Zampella, una de las figuras más influyentes de la industria global del gaming, murió la tarde del domingo en un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Angeles Crest, en el sur de California, informaron autoridades y medios locales.

Zampella, de 55 años, conducía un Ferrari cuando el vehículo se salió de la carretera, impactó contra una barrera de concreto y se incendió.

Un pasajero fue expulsado del automóvil y falleció posteriormente en un hospital, mientras que el conductor murió en el lugar, de acuerdo con la Patrulla de Caminos de California (CHP).

Accidente en una carretera escénica

El percance se reportó alrededor de las 12:45 horas en la carretera panorámica ubicada en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles.

Según la CHP, por causas aún desconocidas, el vehículo que circulaba en dirección sur perdió el control en una zona sinuosa del camino.

Un testigo entregó a las autoridades un video del accidente, en el que se observa un Ferrari 296 GTS modelo 2026, un automóvil deportivo de alto rendimiento capaz de desarrollar más de 800 caballos de fuerza.

Trayectoria clave en la industria del videojuego

Vince Zampella fue cofundador de Infinity Ward en 2002, estudio donde ayudó a crear la exitosa franquicia Call of Duty, considerada una de las más influyentes y vendidas en la historia de los videojuegos.

Tras la adquisición del estudio por Activision y una polémica salida en 2010, Zampella fundó Respawn Entertainment junto con Jason West.

Respawn se consolidó como uno de los estudios más innovadores del sector con títulos como Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends y la saga Star Wars Jedi.

En 2017, el estudio fue adquirido por Electronic Arts (EA), empresa en la que Zampella también encabezó el desarrollo de la franquicia Battlefield.

Reconocimiento y legado

La muerte de Zampella ha generado conmoción entre desarrolladores, jugadores y empresas del sector, que reconocen su influencia en la evolución del género de disparos en primera persona (FPS).

Sus aportaciones marcaron a millones de jugadores en todo el mundo y redefinieron estándares narrativos y jugables en la industria.

Las autoridades informaron que la identidad oficial de las víctimas será confirmada tras notificar a los familiares.

La investigación sobre las causas del accidente continúa.

Comentarios