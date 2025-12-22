Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G8z_H25_Kb_IA_Ace_EU_c86179e917
Escena

Muere Vince Zampella, creador de Call of Duty, en accidente

El creador de Call of Duty y Apex Legends, Vince Zampella, falleció a los 55 años tras un accidente en la autopista Angeles Crest, al norte de Los Ángeles

  • 22
  • Diciembre
    2025

El desarrollador y ejecutivo de videojuegos Vince Zampella, una de las figuras más influyentes de la industria global del gaming, murió la tarde del domingo en un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Angeles Crest, en el sur de California, informaron autoridades y medios locales.

Zampella, de 55 años, conducía un Ferrari cuando el vehículo se salió de la carretera, impactó contra una barrera de concreto y se incendió.

Un pasajero fue expulsado del automóvil y falleció posteriormente en un hospital, mientras que el conductor murió en el lugar, de acuerdo con la Patrulla de Caminos de California (CHP).

Accidente en una carretera escénica

El percance se reportó alrededor de las 12:45 horas en la carretera panorámica ubicada en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles.

Según la CHP, por causas aún desconocidas, el vehículo que circulaba en dirección sur perdió el control en una zona sinuosa del camino.

G8zUpgtW4AA24mJ.jfif

Un testigo entregó a las autoridades un video del accidente, en el que se observa un Ferrari 296 GTS modelo 2026, un automóvil deportivo de alto rendimiento capaz de desarrollar más de 800 caballos de fuerza. 

Trayectoria clave en la industria del videojuego

Vince Zampella fue cofundador de Infinity Ward en 2002, estudio donde ayudó a crear la exitosa franquicia Call of Duty, considerada una de las más influyentes y vendidas en la historia de los videojuegos.

G8zQ-7AX0AIvTf8.jfif

Tras la adquisición del estudio por Activision y una polémica salida en 2010, Zampella fundó Respawn Entertainment junto con Jason West.

Respawn se consolidó como uno de los estudios más innovadores del sector con títulos como Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends y la saga Star Wars Jedi.

G8zQfaWXEAAetLC.jfif

En 2017, el estudio fue adquirido por Electronic Arts (EA), empresa en la que Zampella también encabezó el desarrollo de la franquicia Battlefield.

Reconocimiento y legado

La muerte de Zampella ha generado conmoción entre desarrolladores, jugadores y empresas del sector, que reconocen su influencia en la evolución del género de disparos en primera persona (FPS).

Sus aportaciones marcaron a millones de jugadores en todo el mundo y redefinieron estándares narrativos y jugables en la industria.

G8zE7IsW4AAoSxa.jfif

Las autoridades informaron que la identidad oficial de las víctimas será confirmada tras notificar a los familiares.

La investigación sobre las causas del accidente continúa.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

0a342e3155e1c76bda658374a136ae0d7899d7b0_acb3a172d8
CDMX despedirá 2025 con macrofiesta electrónica
taylor_swift_eras_519_2023_billboard_1548_079090bd33
¿Cuánto dinero tiene Taylor Swift y cómo construyó su fortuna?
gettyimages_2160637293_20251218145338193_a5473020e1
Taylor Swift dona un millón de dólares para combatir el hambre
publicidad

Últimas Noticias

congreso_coahuila_ley_extorsion_56fa89659e
Aprueba Coahuila mayor castigo a extorsionadores 
Whats_App_Image_2025_12_23_at_5_12_57_PM_0fb9035400
El cabrito, tradición infaltable en la Nochebuena de Saltillo
Whats_App_Image_2025_12_23_at_5_27_29_PM_6f578b3bf7
Piden autoridades extremar cuidados para pasar fiestas en paz
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
Whats_App_Image_2025_12_22_at_1_23_27_AM_f7338ebc72
Acusan desfalco millonario en el sindicato normalista
publicidad
×