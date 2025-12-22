Podcast
J Balvin envía mensaje a Bad Bunny tras emotivo reencuentro

J Balvin y Bad Bunny pusieron fin a años de distanciamiento tras un abrazo en México y un mensaje donde el colombiano habló de paz

  • 22
  • Diciembre
    2025

J Balvin sorprendió a sus seguidores al publicar un mensaje emotivo en Instagram dedicado a Bad Bunny, acompañado de fotos inéditas de su reciente reencuentro, ocurrido durante el último concierto del puertorriqueño en México.

“El tiempo acomoda lo que el ego desordena… Hoy celebro que estemos bien, que la paz también se haga tendencia”, escribió el cantante colombiano, firmando el mensaje con su nombre real y llamando “hermano” al intérprete de Tití me preguntó.

Un abrazo que cerró una etapa

El reencuentro entre ambos artistas se dio de manera inesperada y fue uno de los momentos más comentados de la noche.

El abrazo que compartieron sobre el escenario marcó el cierre del concierto y simbolizó el fin de una enemistad que durante años alimentó especulaciones entre seguidores y medios.

El gesto fue recibido con euforia por el público, que presenció lo que muchos consideraron la reconciliación definitiva entre dos de las figuras más influyentes del reguetón.

Un mensaje desde la calma

Horas después del concierto, J Balvin profundizó en el significado del reencuentro con un mensaje reflexivo en el que habló sobre el ego, el crecimiento personal y el valor del silencio.

“No todo lo que se separa es guerra, a veces es crecimiento. Y crecer también es saber volver sin rencor, sin máscaras, sin miedo”, escribió el cantante, destacando que hoy puede hablar desde un lugar más tranquilo.

Un conflicto que quedó atrás

El distanciamiento entre ambos artistas se remonta a 2023, cuando una línea en la canción Thunder y Lightning de Bad Bunny fue interpretada como una indirecta hacia Balvin.

El propio colombiano reconoció recientemente que la envidia influyó en su reacción durante ese periodo.

Hoy, ese episodio parece haber quedado atrás. Con el abrazo en el escenario y el mensaje público de reconciliación, J Balvin y Bad Bunny dejaron claro que la paz está hecha, desatando la emoción de sus fans y cerrando uno de los capítulos más comentados de la música urbana reciente.


