Escena

Grupo Frontera llega a los Grammy con doble nominación

Grupo Frontera obtuvo sus primeras dos nominaciones al Grammy por mejor álbum de música mexicana, consolidando su rápido ascenso tras debutar en 2022

  • 22
  • Diciembre
    2025

Grupo Frontera continúa su meteórico ascenso en la industria musical al conseguir dos nominaciones a los Premios Grammy 2026, que se entregarán el próximo 1 de febrero.

El grupo texano compite en la categoría de mejor álbum de música mexicana (incluyendo Tejano) con dos producciones: el EP colaborativo Mala mía, junto a Fuerza Regida, y su EP en solitario Y lo que viene.

De los Latin Grammy a los Grammy

La doble nominación llega después de que la agrupación también fuera considerada por partida doble en los Premios Latin Grammy, donde compitieron por mejor canción regional mexicana con Hecha pa’ mí y Me jalo, esta última junto a Fuerza Regida.

Aunque no se llevaron el galardón, el grupo celebró el reconocimiento, incluso destacando que compartieron categoría con referentes como Los Tigres del Norte.

Una colaboración clave con Fuerza Regida

El EP Mala mía surgió por iniciativa del guitarrista Beto Acosta, inspirado en colaboraciones emblemáticas como Oasis de Bad Bunny y J Balvin.

Para Adelaido “Payo” Solís III, vocalista del grupo, la química fue determinante.



“Nuestras vibras son parecidas… la fusión fue superperfecta”, señaló.

El material fue grabado en Los Ángeles, ciudad donde aprovecharon para registrar más canciones, entre ellas Tu favorito, colaboración con Fuerza Regida y el chileno Cris MJ, incluida en su álbum más reciente Lo que me falta por llorar.

Nuevos sonidos y letras más profundas

En Lo que me falta por llorar, Grupo Frontera apostó por explorar un lado más introspectivo. “Intentamos que las canciones tristes se escucharan tristes también”, explicó Payo, destacando temas como Monterrey.

El álbum incluye colaboraciones con Tito Double P, Los Dareyes de la Sierra, Ozuna y Myke Towers.



El productor Edgar Barrera, colaborador recurrente del grupo, también participó en el proyecto y alentó a la banda a diversificar compositores, una estrategia que, según Payo, ha fortalecido al regional mexicano.

Gira internacional en puerta

Tras un periodo enfocados en el estudio, Grupo Frontera se prepara para una ambiciosa gira internacional que los llevará por Latinoamérica y Europa, con fechas en ciudades como Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires, París, Londres y Madrid.



“Extrañábamos estar arriba del escenario”, confesó Payo, quien recordó que algunas canciones anteriores fueron grabadas incluso durante pruebas de sonido.

Con apenas tres años de trayectoria y millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, Grupo Frontera se perfila como uno de los actos más sólidos del regional mexicano actual, ahora con la mira puesta en sus primeros Grammy.


