´Spider-Man: No Way Home´ estrena nuevo tráiler

La cinta llegará a salas el próximo 17 de diciembre

El segundo tráiler de "Spider-Man: No Way Home" se estrenó este martes, poco más de un mes antes del estreno en cines exclusivo de la coproducción de Sony Pictures / Marvel Studios.

Como suele ser el caso de Peter Parker (Tom Holland), acaba siendo el arquitecto de su propia miseria. Para deshacer el caos causado en su vida después de que se revela su identidad como Spider-Man al final de Spider-Man: Far From Home de 2019, Peter busca la ayuda del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).

Pero su indecisión abre el multiverso y desata una serie de villanos de las franquicias anteriores de "Spider-Man", incluido Green Goblin de Willem Dafoe de "Spider-Man" de 2002, Otto Octavius de Alfred Molina de "Spider-Man 2" de 2004, Thomas Sandman de Haden Church de "Spider-Man 3" de 2007, "The Lizard" de Rhys Ifans de "The Amazing Spider-Man" de 2012 y Electro de Jamie Foxx de "The Amazing Spider-Man 2" de 2014.

La presencia de tantos villanos de versiones anteriores de "Spider-Man" ha llevado a los fanáticos a esperar que los actores que interpretaron al icónico cantante web, Tobey Maguire y Andrew Garfield, también aparezcan. Pero mientras que el tráiler confirmó que Doc Ock de Molina no considera que Holland sea Peter Parker, Maguire y Garfield no estaban a la vista.

La cinta es una de las esperanzas de la taquilla para el próximo mes de diciembre.