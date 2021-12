'Spider-Mans' atrapan contrato millonario

Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland obtuvieron ganancias distintas por su interpretación individual del trepamuros en 'Spider-man: No Way Home'

'Spider-man: No Way Home' se convirtió este domingo en el gran estreno cinematográfico de 2021, y una de las grandes razones fue el spiderverse, el cual logró reunir a Tom Holland, el más reciente hombre araña, con Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes anteriormente dieron vida al superhéroe arácnido.

Pero el lograr reunir a estos tres actores, así como a los villanos de las sagas anteriores, no fue una tarea sencilla, pues no solo se trataba de dinero.

En entrevista con ´The New York Times´, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y la ejecutiva de Sony, Amy Pascal, hablaron sobre el reto que enfrentaron para conseguir que Maguire y Garfield volvieran a interpretar a Spider-man, así como a los actores que interpretaron a los villanos de franquicias anteriores.

Cuentan que uno de los mayores problemas que enfrentaron es que todos los actores querían leer el guion completo de 'Spider-man: No Way Home', pero algo que Marvel y Sony no permitieron, pues querían guardar el misterio, pero fue algo que dificultó las negociaciones porque los actores no sabían qué es lo que iban a hacer.

"Lograr que todos estén de acuerdo contigo sobre la gran idea no es fácil. 'Oye, tenemos una idea. ¿Vendrás a firmar y estar en esta película?' '¡Genial! ¿Puedo leer el guion?' 'No.' Esa fue la parte más difícil. Y ahí es donde Amy, quien llama a cualquiera en cualquier lugar y en cualquier momento, es una productora maestra en hacer que las cosas sucedan", dijo Kevin Feige.

Lo que logró convencer a Tobey Maguire, Andrew Garfield, Jamie Foxx, Alfred Molina, Willem Dafoe, entre otros, fue la promesa que les hizo Amy Pascal: sus papeles no sólo serán un cameo sin importancia, sino que jugarpan un rol importante en 'Spiderman: No Way Home'.

"Les hicimos entender que estos no iban a ser cameos sólo por dinero en efectivo. Las partes eran reales. Yo estuve allí con ellos la primera vez y volvería a estar, que tengo demasiado respeto por ellos y por todo el trabajo que hicimos juntos durante años. No iban a ser un actor más o un extra, serían muy importantes para cada parte", señaló.

¿Cuánto ganaron Tom, Tobey y Andrew por 'Spider-man: No Way Home'?

A través de Internet quedó al descubierto las cantidades que Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield obtuvieron por interpretar a "Spider-man" en "No Way Home".

Tom Holland

Tom Holland, quien es el actual protagonista de las últimas películas de Spider-man, recibió casi 4 millones de dólares (alrededor de 80 millones de pesos mexicanos) por 'Spider-man: No Way Home'.

Anteriormente, el actor británico de 25 años recibió 250 mil dólares por "Civil War", 500 mil dólares por "Spider-Man: Homecoming", 1.5 millones por "Spider-Man: Far From Home" y 3 millones por "Avengers: Endgame".

Tobey Maguire

Volver a interpretar a Spider-man por casi 30 minutos en "No Way Home" le hizo ganar a Toby Maguire la cantidad de un millón de dólares.

De los tres Spider-man, Maguire es el que ha tenido el salario más alto. De acuerdo a la información filtrada, en la primera producción recibió 4 millones de dólares, luego en Spiderman 2 alcanzó los 17.5 millones y, finalmente, en su última entrega como arácnido tuvo un sueldo de 15 millones.

Andrew Garfield

Al igual que Tobey Maguire, Andrew Garfield recibió en "Spiderman: No Way Home" un millón de dólares.

Pero cabe señalar que Garfield es el que menos ha ganado por dar vida al hombre arácnido, pues en su primera cinta: The Amazing Spiderman, sólo recibió un pago por 500 mil dólares y en su segunda y última película un millón de dólares.

Con información de info7.