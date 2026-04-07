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Finanzas

Tregua EUA - Irán impulsa caída del petróleo y alza en mercados

La suspensión de ataques de Estados Unidos y el alto al fuego con Irán desploman el crudo y disparan bolsas globales en medio de alivio temporal

  • 07
  • Abril
    2026

La crisis energética puede ver la luz al final del túnel, al menos por las siguientes dos semanas si todo marcha de acuerdo al plan de Trump.

Y es que los precios del crudo cayeron después de que el presidente de Estados Unidos suspendiera su amenaza de lanzar ataques devastadores contra Irán, haciendo que los futuros del crudo estadounidense cayeran más de 15%.

Los futuros del S&P 500 subieron 2,2%, mientras que los futuros del Dow subieron 930 puntos o 2%.

A última hora del martes, Trump dijo que suspendería los ataques contra puentes iraníes, plantas eléctricas y otros objetivos civiles con los que había amenazado, siempre y cuando Teherán acepte un alto el fuego de dos semanas y la reapertura del estrecho de Ormuz. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán dijo que ha aceptado un alto el fuego de dos semanas, y su ministro de Relaciones Exteriores dijo que se permitiría el paso por el estrecho durante las próximas dos semanas bajo gestión militar iraní.

Los futuros del crudo estadounidense cayeron 14,7% hasta $96,27 dólares por barril, mientras que el crudo Brent, el estándar internacional, bajó 14,4 % hasta $93,48 dólares. El precio aún está muy por encima de donde estaba al inicio de la guerra.

Mientras tanto, al comenzar las operaciones en Asia, el Nikkei de Japón subió más de 4% y el Kospi de Corea del Sur ganó 6%.


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