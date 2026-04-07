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Internacional

Israel acepta el alto el fuego entre EUA e Irán; no con Líbano

Israel aseguró que "apoya la decisión" de Trump de poner alto a los ataques bajo la condición de que Irán "abra inmediatamente los estrechos"

  • 07
  • Abril
    2026

El Gobierno de Israel anunció este miércoles que acepta el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán anunciado por el presidente Donald Trump, pero aseguró que no incluye el Líbano, donde mantiene un frente de guerra abierto.

En un mensaje difundido por la Oficina del Primer Ministro, Israel aseguró que "apoya la decisión" de Trump de poner alto a los ataques bajo la condición de que Irán "abra inmediatamente los estrechos" y cese sus bombardeos en la región.

El comunicado agrega que este alto el fuego de dos semanas "no incluye al Líbano", pese a que anteriormente el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha mediado en la negociación, afirmó todo lo contrario.

El Gobierno israelí reitera su apoyo para que Irán no posea armas nucleares ni represente una "amenaza terrorista" para EUA, Israel y los países árabes, y aclara que Washington sigue "comprometido" con este objetivo.

Estados Unidos e Irán anunciaron un alto el fuego de dos semanas la noche del martes en Washington, madrugada en Teherán e Israel, con el objetivo de negociar un acuerdo de paz en base a una propuesta de diez puntos enviada por la República Islámica.

Las negociaciones se llevarán a cabo a partir del 10 de abril en Islamabad, la capital de Pakistán.

Sharif, que anunció que el cese de las hostilidades entró en vigor inmediatamente después del anuncio, también afirmó que este acuerdo temporal incluye todas las partes del conflicto, entre las cuales se cuenta el Líbano.

El escenario de la guerra en Líbano empezó con el ataque del grupo chií Hizbulá, aliado de Irán, contra Israel como represalia al ataque conjunto de Washington y Tel Aviv sobre la República Islámica el pasado 28 de febrero.

Desde entonces, Israel ha lanzado una dura ofensiva militar aérea y terrestre contra el Líbano que ha provocado más de 1,500 muertos y 4,800 heridos.

La semana pasada, Tel Aviv confirmó sus intenciones de ocupar la región meridional libanesa que va desde la divisoria de facto hasta el río Litani, en la que sería su sexta invasión a algún nivel del territorio del sur del Líbano desde 1978.


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