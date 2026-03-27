Subastan cabeza de C-3PO en más de un millón de dólares

Una cabeza iluminada de C-3PO, personaje de la película de ciencia ficción de George Lucas de 1980, Star Wars: El Imperio Contraataca, se vendió por poco más de un millón de dólares, incluyendo la comisión del comprador.

Por ello, se convirtió en la venta más grande de la subasta de Propstore hasta el momento, superando artículos de películas como Tiburón, la trilogía de El Señor de los Anillos, Piratas del Caribe, Top Gun, Batman Begins y otras.

Según Propstore, la cabeza de C-3PO es el único ejemplar conocido de la película que ha llegado al mercado de coleccionistas. No es la primera vez que un artículo de Star Wars se vende por siete cifras.

De hecho, es común que los objetos de colección de la franquicia alcancen sumas millonarias en las subastas, como cuando el sable de luz de Darth Vader se vendió por $3,6 millones o el caza estelar X-wing por $3,1 millones.

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