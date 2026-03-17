AHMSA deberá redefinir bases de subasta antes del 27 de marzo

El próximo 27 de marzo vence el plazo legal para que el síndico de la quiebra de Altos Hornos de México entregue al juzgado las nuevas bases de la subasta de la siderúrgica, luego de que acreedores con garantía prendaria bloquearon el proceso de venta de las unidades productivas.

La negativa de las empresas Cargill y Banco Afirme obliga a modificar las reglas del procedimiento para intentar concretar la enajenación de los activos de la compañía.

De acuerdo con información difundida por algunos medios informativos coahuilenses, y datos del proceso judicial, ambas empresas mantienen créditos garantizados sobre bienes de Altos Hornos de México y de su filial Minera del Norte, situación que impide, por ahora, que los activos se vendan de forma integral como una sola unidad productiva dentro del concurso mercantil.

El síndico del proceso de quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, recibió, según los expedientes 77/2022 y 19/2023, un plazo de veinte días hábiles otorgado por la autoridad judicial a partir del 27 de febrero para presentar nuevas bases de la subasta. Con ello, deberá establecer un esquema de venta ajustado a las condiciones actuales del proceso y a la negativa de los acreedores.

Según los datos del procedimiento concursal, la multinacional Cargill mantiene créditos por aproximadamente $12,385 millones de pesos, mientras que la deuda con Banco Afirme y su almacenadora asciende a alrededor de $8,309 millones de pesos.

En conjunto, ambas acreedoras concentran cerca del 46% de la deuda total reconocida de Altos Hornos de México, la cual asciende a más de $45,000 millones de pesos dentro del proceso judicial de quiebra y liquidación de la empresa siderúrgica.

Representantes de las empresas señalaron que no otorgarán su consentimiento para incluir en el proceso de venta los bienes que respaldan sus créditos, por lo que mantendrán la posibilidad de ejecutar de forma autónoma las garantías que poseen dentro del procedimiento concursal.

Cambiarán las condiciones de la subasta

Ante esta situación, las nuevas bases que deberá presentar la sindicatura deberán excluir de la venta los activos que se encuentran dados en garantía a Cargill y a Afirme, lo que modificará el valor estimado de la siderúrgica y de su filial minera en una eventual segunda subasta.

En las reglas originales del procedimiento se había planteado un precio mínimo de venta de $1,127 millones de dólares por el conjunto de activos productivos de la empresa.

Sin embargo, la falta de acuerdo con los acreedores garantizados frenó el avance del proceso y generó incertidumbre sobre la posibilidad de concretar la operación bajo las condiciones inicialmente planteadas.

Interés de inversionistas sigue condicionado

Dentro del proceso se ha mencionado el interés de un grupo de inversionistas integrado por Fintech Latam e Ignition Industries, encabezado por el empresario regiomontano David Martínez, quienes han planteado un plan de inversión cercano a mil millones de dólares para reactivar la operación de la siderúrgica.

No obstante, ante la negativa de Cargill y Afirme de liberar las garantías prendarias, el consorcio interesado decidió no exhibir la garantía de seriedad que exigía la sindicatura para continuar con el procedimiento de subasta.

En este contexto, el proceso de venta de Altos Hornos de México permanece condicionado a las nuevas reglas que deberá presentar el síndico antes del 27 de marzo, fecha límite fijada por el juzgado para definir el futuro inmediato de la siderúrgica en quiebra.

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