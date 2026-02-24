Podcast
Escena

Sydney Prescott regresa para enfrentar a Ghostface en 'Scream 7'

La séptima entrega apuesta por la nostalgia y trae de vuelta a Neve Campbell con una historia que revive las raíces de la saga

  24
  Febrero
    2026

Con el factor nostalgia como uno de los puntos más fuertes de la trama, esta semana llega a la pantalla grande la séptima entrega de "Scream", con la que los fanáticos de la saga podrán ver a su personaje principal, Sydney Prescott, de regreso y lista para enfrentar a Ghostface.

A 30 años de su estreno, "Scream" vuelve a los orígenes y pone al frente del elenco a Neve Campbell, quien da vida a una Sydney mayor y convertida en una madre de familia.

Ella, junto a su hija Tatum, interpretada por Isabel May, trata de demostrar que el estrés postraumático de su pasado no determina su vida, pero su peor pesadilla se vuelve realidad cuando Ghostface regresa no solo por ella, sino también por su hija.

"Sydney tuvo el coraje de formar una familia y seguir adelante. Obviamente, uno de sus mayores miedos es que cualquier cosa de su pasado pueda afectar a sus hijos y en esta película, esa pesadilla se hace realidad porque ahora el peligro acecha a su hija”, dijo Campbell.

La historia escrita y dirigida por Kevin Williamson, aunque regresa a sus orígenes, sí presenta algunos cambios importantes, sobre todo tras la salida de la saga de actrices como Melissa Barrera y Jenna Ortega.

“La apuesta es volver a lo que fue un éxito en 1996, a las raíces de esta franquicia. Ahora veremos a una Sydney dispuesta a enfrentar nuevamente a sus fantasmas, acompañada por viejos y nuevos personajes.

“Creo que logramos una sintonía muy buena con las seis películas anteriores y mantenemos la expectativa de saber quién es el culpable a lo largo de toda la historia”, dijo el director.

Campbell señaló que volver a "Scream" y reencontrarse con actores como Courteney Cox y David Arquette fue como un divertido viaje al pasado.

“Hemos hecho estas películas durante tanto tiempo... Para nosotros, es como volver a un campamento de verano. Éramos prácticamente niños cuando empezamos y ahora estamos en lugares muy diferentes de nuestras vidas, pero siempre podemos reencontrarnos”, indicó.


