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Cumplen un cuarto de siglo… ¡Siendo 'mágicos'!

El primer capítulo de la serie de televisión de Estados Unidos, Los Padrinos Mágicos, se transmitió un día como hoy hace 25 años, el viernes 30 de marzo de 2001

  • 30
  • Marzo
    2026

La serie de televisión estadounidense de dibujos animados, “Los padrinos mágicos” (“The Fairly OddParents”, en inglés), está de fiesta, ya que este lunes cumple 25 años de haber comenzado “al aire”.

Y es que el primer capítulo se estrenó el viernes 30 de marzo de 2001.

Fue creada por Butch Hartman y producida por Frederator Studios y Billionfold Inc., una empresa fundada por el propio Hartman para el canal de televisión estadounidense Nickelodeon.

La serie tuvo 10 temporadas y 172 episodios, transmitiéndose su último episodio el miércoles 26 de julio de 2017.

Se consolidó como un clásico de la animación de los años 2000.

La serie, que sigue las aventuras de Timmy Turner con sus hadas Cosmo y Wanda, debutó oficialmente como serie completa en 2001, convirtiéndose en un ícono de la infancia.

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Aunque sus cortos comenzaron antes, la serie estrenó su formato regular en el año 2001.

La serie es recordada por su humor absurdo, el lore de los deseos y personajes como el profesor Crocker, cuya obsesión comenzó un 15 de marzo.

Fans y redes sociales conmemoran la nostalgia de la serie bajo el lema: “¿Os acordáis de los Padrinos Mágicos?”.

Esta serie es fundamental en la cultura pop animada de Nickelodeon. 

Tómalo en cuenta

  • Serie: Los padrinos mágicos
  • Temporadas: 10
  • Episodios: 172
  • Fecha de inicio: 30 de marzo de 2001
  • Último episodio: 26 de julio de 2017
  • Personajes:
  • Timmy Turner
  • Cosmo
  • Wanda
  • Poof
  • El señor y la señora Turner
  • Vicky
  • Denzel Crocker
  • Sparky
  • Chloe Carmichael

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