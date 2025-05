t.A.T.u regresa a los escenarios luego de 20 años de ausencia

El dúo ruso t.A.T.u., formado por Lena Katina y Yulia Volkova, ha anunciado su regreso a los escenarios en 2025, tras más de una década desde su última presentación conjunta significativa.

Aunque se separaron oficialmente en 2011, han tenido reuniones esporádicas, como en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 y un concierto en Minsk en 2022.

Según publicaciones recientes, el dúo planea un espectáculo exclusivo el 19 de julio de 2025, generando entusiasmo entre los fans, aunque algunos cuestionan la relevancia de este regreso debido a la controversia pasada y la evolución de sus carreras individuales.

t.A.T.u. alcanzó fama mundial en 2002 con su sencillo en inglés "All The Things She Said", conocido por su provocativo video y la imagen de faux-lesbianismo creada por su mánager, Ivan Shapovalov.

A pesar de su éxito inicial, con discos como 200 km/h in the Wrong Lane y participaciones en Eurovisión 2003, su carrera decayó tras 2005, y las tensiones entre Katina y Volkova, marcaron su trayectoria.

Actualmente, ambas han seguido caminos separados, con Katina lanzando música en solitario y Volkova enfrentando problemas de salud, como la pérdida de su voz por cáncer de tiroides, aunque ha continuado activa en redes sociales.

No hay confirmación de nueva música, pero el anuncio de este concierto ha generado nostalgia y debate sobre su legado.

