Christensen sufre grave lesión; será baja prolongada en Barcelona

El defensa del Barcelona Andreas Christensen se rompió el ligamento cruzado anterior y estará fuera de las canchas por un largo periodo

  • 21
  • Diciembre
    2025

El defensor del Barcelona, Andreas Christensen, sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un entrenamiento realizado el sábado, lo que lo mantendrá alejado de las canchas por un largo periodo.

El club informó este domingo a través de un comunicado difundido en la red social X que la lesión ocurrió tras una torsión de rodilla durante la práctica.

Baja sensible para el líder de La Liga

La lesión del central danés representa una baja importante para el Barcelona, que actualmente lidera la clasificación de La Liga y que más tarde enfrentará al Villarreal.

Christensen, de 29 años, suma 97 apariciones con el conjunto blaugrana desde su llegada en 2022.

Impacto en la selección de Dinamarca

El defensor también ha sido un elemento habitual en la selección danesa, con la que ha disputado 79 partidos. Sin embargo, la gravedad de la lesión hace muy probable que se pierda la semifinal del playoff rumbo a la Copa del Mundo frente a Macedonia del Norte, programada para el 26 de marzo.

Las finales del playoff europeo se disputarán cinco días después ante República Checa o Irlanda. El ganador de esa serie obtendrá un lugar en el Grupo A de la Copa del Mundo, donde se encuentra el coanfitrión México.

La recuperación de Christensen dependerá de la evolución de su tratamiento y rehabilitación tras la intervención médica correspondiente.


