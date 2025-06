Taylor Swift duplica reproducciones tras recuperar su catálogo

Después de que Taylor Swift anunciara este viernes 30 de mayo que recuperó los derechos de su catálogo musical, las reproducciones de sus álbumes originales en Spotify se dispararon.

Según datos compartidos por Spotify con The Hollywood Reporter, las escuchas de sus primeros seis álbumes al menos se duplicaron en comparación con su promedio diario entre el 1 de abril y el 29 de mayo.

Speak Now tuvo el mayor aumento, con un incremento del 430%, seguido por su álbum debut homónimo (Taylor Swift) con un 220% y Reputation con un 175%.

Fearless creció un 160%, Red un 150% y 1989 un 110%.

Este aumento refleja el entusiasmo de los fans tras la noticia de que Swift ahora posee todos sus masters, un hito tras años de disputas por el control de su música.

'Toda la música que he hecho… ahora me pertenece… a mí'

Taylor Swift ha recuperado los derechos de sus primeros seis álbumes: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014) y Reputation (2017).

En una carta publicada en su sitio web, expresó su emoción, afirmando: “Toda la música que he hecho ahora me pertenece”, destacando que esto incluye videos musicales, películas de conciertos, arte, fotografías y canciones inéditas.

Este hito, anunciado el 30 de mayo de 2025, pone fin a una disputa que comenzó en 2019, cuando Scooter Braun adquirió Big Machine Records, el sello que poseía los másters de estos discos, por unos 300 millones de dólares.

"Me siento extremadamente alentada por el diálogo que esta saga ha reavivado en la industria de la música entre artistas y fans. Cada vez que alguna nueva artista y me dice que por esta pelea negociaron sus propias grabaciones originales en su contrato, recuerdo lo importante que fue para todos que esto sucediera".

Swift denunció que no se le dio la oportunidad de comprar sus propias grabaciones y, en respuesta, comenzó a regrabar cuatro de estos álbumes (Fearless, Red, Speak Now y 1989) bajo el sello "Taylor’s Version", incluyendo canciones inéditas "From the Vault".

Estas regrabaciones fueron un éxito comercial y simbólico, desplazando las versiones originales en popularidad.

"Decir que este es el sueño de una superestrella hecho realidad es, en realidad, decir poco. Mis fans saben lo importante que ha sido para mí, tanto que lo regrabé y lo publiqué meticulosamente una y otra vez, llamándolo 'Taylor’s Version'", se lee en la carta de Swift dirigida a sus fans.

Swift compró los másters a Shamrock Capital, que los había adquirido de Braun en 2020 por unos 360 millones de dólares.

Agradeció a sus fans por el apoyo durante su gira The Eras Tour (2023-2024), que recaudó más de 2,000 millones de dólares, lo que le permitió financiar esta adquisición.

"El apasionado apoyo que han brindado a esos álbumes y canciones a lo largo de los años dio vida al Eras Tour, y eso es lo que me hace volver ahora. Les agradezco enormemente que me hayan ayudado a reencontrarme con el arte al que he dedicado mi vida, pero que nunca había poseído hasta ahora", apuntó la interprete de "Enchanted".





Comentarios