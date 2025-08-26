Taylor Swift obtiene Guinness por su aparición en 'New Heights'

El episodio del podcast New Heights con Taylor Swift, emitido el 13 de agosto de 2025, logró un Récord Mundial Guinness al alcanzar 1.3 millones de vistas simultáneas en YouTube, convirtiéndose en el podcast con mayor cantidad de espectadores concurrentes en la historia de la plataforma.

Este hito superó el récord anterior de 0.8 millones de vistas simultáneas establecido por un episodio del podcast de Joe Rogan con Donald Trump.

Además, el episodio generó más de 13 millones de vistas en YouTube en sus primeras 24 horas, marcando un nuevo récord para el programa conducido por Travis y Jason Kelce.

El impacto de la aparición de Swift fue tan grande que incluso causó que la transmisión en vivo colapsara temporalmente debido a la alta audiencia.

¿De que habló Taylor en el podcast de los hermanos Kelce?

Swift apareció en el podcast New Heights de los hermanos Travis y Jason Kelce en una entrevista de casi dos horas donde abordó diversos temas.

Como uno de los puntos más importantes y que sus fanaticos esperaban fue que Swift reveló detalles de su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, que se lanzará el 3 de octubre de 2025.

Compartió la lista de canciones, incluyendo un tema con Sabrina Carpenter, y explicó que lo escribió durante su Eras Tour, trabajando con productores suecos Max Martin y Shellback.

Describió el álbum como "alegre y salvaje", un giro de 180 grados respecto a su trabajo anterior, The Tortured Poets Department.

Además, habló por primera vez sobre su romance con Travis, destacando cómo comenzó tras un comentario de él en el podcast en julio de 2023, cuando expresó su interés tras asistir a un concierto de la Eras Tour.

Swift describió su gesto como un "acto romántico salvaje", comparándolo con una escena de una película de los 80. También mencionó cómo Travis la ayuda a ignorar el ruido mediático y cómo su relación ha evolucionado de manera natural.

También, entre lagrimas describió como fue que recuperó los derechos de sus grabaciones: Swift se emocionó al hablar sobre la compra de los másteres de sus primeros seis álbumes a Shamrock Capital en mayo de 2025, un proceso que involucró a su madre y hermano.

Explicó que estos eran como "entradas de su diario manuscrito" y que recuperar el control fue un momento transformador en su vida.

Habló de sus hobbies, como hornear pan de masa madre, coser (especialmente para los hijos de Jason Kelce), pintar y cocinar, describiéndolos como actividades que podrían ser de los años 1700.

Esta aparición fue muy importante para los "Swifties", ya que la cantante estadounidense no había dado entrevistas en un largo tiempo y pudieron escucharla por más de dos horas sobre temas profundos, un poco de su vida privada y adelantos de lo que se viene en su nueva era.

