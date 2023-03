Taylor Swift regresa a los escenarios con 'The Eras Tour'

Taylor Swift vuelve a los escenarios tras cinco años de ausencia y lo hace de manera triunfal con su nueva gira ‘The Eras Tour’.

Con un gran escenario y múltiples cambios de vestuario, la cantautora dio inicio a su nueva gira, donde no solo reúne las canciones de sus últimos discos: Folklore, Everemore y Midnights; sino que también reúne los temas de sus anteriores producciones, dando como resultado un show que aborda toda su carrera hasta el momento.

Con un lleno total de 60 mil asistentes, Swift se presentó en el State Farm Stadium en Arizona, Estados Unidos, y por más de tres horas mantuvo a sus fanáticos cantando y bailando sus canciones.

Fueron un total de 44 canciones las que interpretó durante su concierto, que visiblemente contó con diferentes escenografías y vestuarios, de acorde a la estética del disco y la ‘era’ a la que pertenecía cada canción.

El recorrido inició con temas de su disco Lover, para después seguir con Fearless, Evermore, Reputation, Speak Now, Red, Folklore, 1989, Taylor Swift y finalizar con Midnights.

22 OH MY GOD MY 2013 HEART #GlendaleTSTheErasTour pic.twitter.com/W7VUzszK3C