Taylor Swift tiene el tercer catálogo más valioso de la historia

La cantante estadounidense consolida su imperio musical con un catálogo estimado en 900 millones de dólares, según Forbes

  • 10
  • Marzo
    2026

La cantante Taylor Swift posee actualmente el tercer catálogo musical más valioso de todos los tiempos, con una valoración cercana a 900 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones publicadas por Forbes

Asimismo, la interprete de "Opalite" alcanzó una fortuna estimada de 2 mil millones de dólares, de acuerdo con la más reciente actualización de la revista Forbes, lo que la posiciona como la cantante femenina más rica del mundo y una de las celebridades multimillonarias más influyentes del planeta.

El crecimiento de su patrimonio ha sido impulsado principalmente por el éxito global de su música, sus giras internacionales y el valor de su catálogo musical.

HDD4wP1WYAAkAPA.jfif

Entre los catálogos más caros de la música

En el ranking histórico de catálogos musicales más valiosos, Swift se ubica detrás de dos grandes referentes de la industria:

  • Queen, cuyo catálogo fue adquirido por Sony Music en 2024 por alrededor de 1.27 mil millones de dólares, el récord histórico.
  • Michael Jackson, con una valoración estimada superior a 1.2 mil millones de dólares.
  • Taylor Swift, con un catálogo valorado en 900 millones de dólares.

HDEuxxPaoAEtSKg.jfif

Con esta cifra, la artista supera en valuación a otros catálogos de figuras legendarias como Bruce Springsteen, Bob Dylan y Pink Floyd.

El valor de controlar su propia música

A diferencia de muchos multimillonarios del entretenimiento, la mayor parte de la riqueza de Swift proviene directamente de su trabajo artístico.

Uno de los factores que impulsó el valor del catálogo de Swift fue la recuperación de los derechos de sus grabaciones originales.

HDE4AIxW8AAyYIc.jfif

En 2019, los masters de sus primeros seis álbumes fueron vendidos junto con su antigua discográfica. Posteriormente, el catálogo pasó a manos del fondo de inversión Shamrock Capital.

La cantante respondió lanzando nuevas versiones de sus discos bajo el concepto “Taylor’s Version”, lo que permitió recuperar el control artístico y comercial de su obra.

GSeepmpWsAAdpyP.jfif

Finalmente, en 2025 logró recomprar los derechos de esas grabaciones, consolidando el valor total de su catálogo musical.

El catálogo de Swift incluye más de diez álbumes de estudio y cientos de canciones, que generan ingresos constantes a través de:

  • Plataformas de streaming
  • Transmisiones en radio
  • Sincronizaciones en cine, televisión y publicidad
  • Ventas físicas y digitales

Este tipo de derechos musicales se consideran hoy activos financieros de largo plazo, ya que pueden producir ganancias durante décadas.

La evolución de la fortuna de Swift ha sido meteórica en los últimos años, en 2023 supera los 1,000 millones de dólares, para 2024-2025 su riqueza rebasa los 1,600 millones.

HDE36HAbEAAq52n.png

Además, la artista ha acumulado otros hitos, como ser nombrada Artista Global del Año en varias ocasiones por Spotify y mantener uno de los catálogos musicales más rentables de la era moderna.

El crecimiento del valor de su catálogo también está ligado al enorme éxito de su carrera reciente, especialmente con giras globales como The Eras Tour, considerada una de las más lucrativas en la historia de la música.

Gracias a esta combinación de control creativo, estrategia empresarial y éxito comercial, Taylor Swift se convirtió en la primera artista multimillonaria cuya fortuna proviene principalmente de su música y sus conciertos.


