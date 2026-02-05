Podcast
Escena

Bad Bunny asegura que su show del SB será una gran fiesta latina

En conferencia de prensa, el cantante puertorriqueño aseguró que su prioridad es que la gente disfrute su show de 13 minutos sin pensar demasiado

  • 05
  • Febrero
    2026

Bad Bunny promete convertir el medio tiempo del Super Bowl en una auténtica fiesta latina, con un espectáculo cargado de ritmo, orgullo cultural y un repertorio completamente en español, algo inédito para un artista que encabezará el descanso del evento deportivo más visto en Estados Unidos.

El cantante puertorriqueño aseguró que su prioridad es que la gente disfrute sin pensar demasiado.

“Será una gran fiesta. Quiero que la gente se divierta, baile y sienta nuestra cultura”, dijo durante una conferencia de prensa en San Francisco, donde evitó adelantar detalles sobre su presentación de trece minutos.

Aunque no confirmó colaboraciones, dejó entrever que no estará solo sobre el escenario.

“Mis invitados serán mi familia y toda la comunidad latina del mundo”, comentó, sin revelar nombres ni sorpresas.

Bad Bunny también habló sobre el momento personal y profesional que atraviesa, confesando que aún procesa todo lo que ha vivido en los últimos meses.

Dijo sentirse agradecido, emocionado y concentrado en disfrutar el show sin presionarse, algo que considera clave para ofrecer su mejor versión.

El artista destacó que su álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" es uno de los proyectos más importantes de su carrera, ya que le permitió reconectar con sus raíces y rendir homenaje a Puerto Rico.

Señaló que inicialmente quería enfocarse en una residencia en la isla, pero que el cariño global lo motivó a compartir ese sentimiento con el mundo.

Finalmente, visiblemente emocionado, aseguró que su madre será una de las personas más presentes en sus pensamientos antes del Super Bowl, recordando que siempre creyó en él y en su calidad humana.

Con esa inspiración, Bad Bunny se prepara para llevar la cultura latina a uno de los escenarios más grandes del planeta.


Comentarios

Etiquetas:
