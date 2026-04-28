The Verve podría regresar por los 30 años de 'Urban Hymns'

Después del regreso de Oasis, parece que el britpop podría vivir un nuevo capítulo.

Pues en días recientes ha comenzado a trascender que Richard Ashcroft estaría considerando reunir a The Verve por los 30 años del álbum "Urban Hymns", el disco más exitoso de la banda.

Y es que, después de 17 años de su separación, el cantante británico habría cambiado de opinión después de ver de primera mano el fenómeno que provocó el regreso de Oasis en 2025.

"Richard Aschcroft"



Por la reacción del público de Oasis al escuchar al telonero cantar "Bitter Sweet Symphony" pic.twitter.com/4IpDOR7jAC — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 15, 2025

A esto se le une información publicada por The Sun, quien en su columna "Bizarre" compartió que "fuentes cercanas al artista" confirmaron que el apoyo de Ashcroft a los hermanos Gallagher en su gira Live '25 resultó determinante.

"Richard tuvo un año estelar y su gira fue un éxito masivo. Durante los conciertos de Oasis, vio el amor que la gente siente por The Verve y su música, y eso hizo que la gente empezara a hablar", reveló el informante.

Esta posible reunión ha generado una gran expectativa, pues muchos consideran que celebrar las tres décadas de "Urban Hymns" sería un gran golpe sobre la mesa, tanto para el grupo como para sus fans.

Sin embargo, el camino de vuelta a los escenarios parece que no será fácil, pues en declaraciones recientes, Ashcroft mostró dudas sobre la viabilidad de la reunión.

"Ya jugamos esa carta. No creo que funcione. La situación de The Verve fue más dura que la de Oasis; era una dinámica diferente", confesó el músico.

Esta postura contrasta con la actitud que mostró hace ya una década, cuando el disco cumplió 20 años de su lanzamiento y el cantante rechazó de manera tajante cualquier festejo.

"No es necesario celebrar, ¿entiendes lo que quiero decir? "Es solo un año", respondió en aquel entonces a Radio X. En esa oportunidad, criticó la obsesión de la industria por las efemérides: "¿A quién le importa?".

'Urban Hymns': los himnos de una generación

Lanzado el 29 de septiembre de 1997, "Urban Hymns" es el tercer disco de The Verve, el cual se mantuvo cuatro semanas consecutivas como número uno, además de vender más de 10 millones de copias en todo el mundo.

El poryecto incluía temas que se convertirían en himnos representativos del britpop como lo son "Bitter Sweet Symphony", "Lucky Man", "Sonnet" y "The Drugs Don't Work".

Con este disco, la agrupación de Wigan se consolidó como una de las agrupaciones más influyentes de los 90.

Actualmente, "Urban Hymns" es el decimoquinto álbum más vendido del Reino Unido de todos los tiempos, con el cual The Verve no solo tuvo un gran impacto en el tema comercial, sino que ayudó a definir una década marcada por la introspección lírica, la experimentación sonora y una nueva sensibilidad dentro del rock británico.

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