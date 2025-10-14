Cerrar X
Revela FC Barcelona su camiseta especial para el Clásico

El FC Barcelona presentó la camiseta especial que usará en el Clásico ante el Real Madrid, con el logotipo del nuevo álbum de Ed Sheeran, 'Play'

  • 14
  • Octubre
    2025

El FC Barcelona presentó este martes la camiseta con la que enfrentará al Real Madrid el 26 de octubre, en una edición más del Clásico español.

En el marco de su acuerdo con Spotify, el club anunció que el logotipo del nuevo álbum del artista británico Ed Sheeran, titulado "Play", será el protagonista de esta edición especial, tanto en el equipo masculino como en el femenino.

El Barça Femenino estrenará la camiseta el 19 de octubre frente al Granada, mientras que el primer equipo masculino la lucirá una semana después en el duelo más esperado de LaLiga.

Ed Sheeran, primer artista pop masculino en la camiseta

Con este lanzamiento, Ed Sheeran se convierte en el primer cantante pop masculino en aparecer en la equipación del FC Barcelona, sumándose a una lista de figuras internacionales que incluye a Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake.

El diseño forma parte de la serie de colaboraciones del club con Spotify, que busca unir la música y el fútbol a través de artistas icónicos representados en el uniforme culé.

Como en ocasiones anteriores, el club pondrá a la venta ediciones exclusivas de la camiseta de partido, disponibles a partir del miércoles 15 de octubre

La preventa anticipada comenzó este martes 14 a las 22:00 horas y concluirá el miércoles 15 a las 10:00 horas.

Entre las versiones disponibles destacan:

  • 1,899 camisetas en calidad Match, numeradas y de edición limitada
  • 22 unidades exclusivas, firmadas por los jugadores y jugadoras titulares de los dos partidos (el Clásico y el de la Liga F)
  • 11 camisetas adicionales autografiadas por Ed Sheeran, una novedad en esta edición

Colección inspirada en el álbum Play

Además de la equipación de juego, el club lanzará una colección de ropa lifestyle inspirada en el universo visual del disco Play.

Esta línea incluye dos camisetas, una sudadera y una bufanda, todas con referencias gráficas al estilo colorido y simbólico del álbum del artista británico.


