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El Zorro y Django podrían tener su propia película juntos

El proyecto, aún en etapas preliminares, podría reunir a Antonio Banderas y Jamie Foxx en una posible adaptación del cómic de 2014, 'Django/Zorro' de Tarantino

  • 28
  • Abril
    2026

Un posible crossover entre dos íconos del western ha comenzado a tomar forma en Hollywood. De acuerdo con reportes recientes, Sony Pictures estaría desarrollando una película que uniría los universos de El Zorro y Django.

El proyecto, aún en etapas preliminares, ha generado gran expectativa entre los fans, pese a que existen pocos detalles confirmados sobre su desarrollo.

La posibilidad de ver juntos a estos personajes ha llevado a especular sobre la participación de Antonio Banderas y Jamie Foxx, quienes han dado vida a estas figuras en el cine. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos ha sido confirmado para el filme.

La idea no es nueva, pues en 2020, Banderas reveló que el director Quentin Tarantino le comentó sobre un posible proyecto titulado "Django/Zorro" durante un encuentro en los premios Óscar.

“Él solo se me acercó y yo dije: ‘¿En tus manos? ¡Claro!’, porque Quentin tiene esa naturalidad para hacer ese tipo de películas”, relató el actor español.

Tarantino tiene una conexión directa con este concepto, ya que coescribió el cómic "Django/Zorro" junto a Matt Wagner, material que serviría como base para la adaptación cinematográfica.

Además, según Variety, el guion estaría a cargo de Brian Helgeland.

Aunque el cómic fue publicado hace más de una década, el proyecto nunca logró concretarse en ese momento. Ahora, la posibilidad de retomarlo ha reavivado el interés por ver en pantalla a estos dos personajes legendarios.

“El Zorro” ha tenido múltiples adaptaciones cinematográficas, siendo una de las más populares la protagonizada por Antonio Banderas. Por su parte, Django fue llevado al cine por Tarantino en "Django sin cadenas", con Jamie Foxx como protagonista, inspirado en el clásico "Django" de Sergio Corbucci, donde el personaje fue interpretado por Franco Nero.


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