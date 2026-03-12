Thalía anuncia nuevo álbum de cumbia y lanza sencillo 'Boomerang'

La cantante mexicana Thalía prepara su regreso musical con un nuevo álbum titulado “Todo suena mejor en cumbia”, que será lanzado el próximo 17 de abril en todas las plataformas digitales.

El anuncio vino acompañado del estreno de "Boomerang", el primer sencillo del proyecto, una canción que ya puede escucharse desde este jueves y que adelanta el sonido tropical que marcará esta nueva etapa en la carrera de la artista.

Un disco inspirado en la cumbia

Con este material, la intérprete reafirma su conexión con la cumbia, un género que ha explorado en distintos momentos de su trayectoria.

A lo largo de los años, la cantante ha experimentado con este ritmo en canciones como "Ojitos mexicanos", "Dancing Queen" y su colaboración con Los Ángeles Azules en "Yo me lo busqué".

El nuevo álbum promete un recorrido musical marcado por sonidos tropicales, identidad latina y una fuerte conexión con los ritmos populares que han acompañado la carrera de la artista.

Tenía esta sorpresa guardada desde hace meses… y hoy mi corazón está lleno de gratitud y alegría de poder finalmente compartirla con ustedes 😍💖



Ya está en preventa mi nuevo álbum: “Todo Suena Mejor en Cumbia” 💃



Este ritmo siempre ha estado en mi camino… en mis recuerdos,… pic.twitter.com/nzrjE0dDjm — Thalia (@thalia) March 12, 2026

“Boomerang”, una historia sobre amores que regresan

El sencillo “Boomerang” narra una historia sobre relaciones que dejan huella y que, pese al paso del tiempo o la distancia, siguen presentes de alguna forma.

Según la descripción del proyecto, la canción aborda ese tipo de vínculos que parecen terminar, pero que inevitablemente regresan, tal como sugiere la metáfora del boomerang.

El lanzamiento también incluye un videoclip que acompaña la narrativa del tema. En él, se observa a una versión miniatura de Thalía dentro de la casa de su antiguo amor, simbolizando un recuerdo persistente que permanece en la mente del protagonista mientras intenta seguir adelante.

Además de preparar el estreno de su nuevo disco, Thalía recibirá un reconocimiento especial por su carrera artística.

El próximo 29 de abril será homenajeada con el Icon Award de Billboard Women in Music durante la gala Billboard Women in Music, que se celebrará en el Hollywood Palladium en Los Ángeles.

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