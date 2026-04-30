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Escena

'Las Ovejas Detectives' se adelantan en cines por Día del Niño

La película familiar, la cual se estrenará la próxima semana, llegará a los cines con funciones especiales este fin de semana antes de su estreno oficial

  • 30
  • Abril
    2026

Como "Las Ovejas Detectives" querían ser parte de los festejos por el Día del Niño, llegarán a las salas de cine regias antes de lo previsto, pues este fin de semana se ofrecerán funciones especiales de la película.

La cinta, protagonizada por Hugh Jackman, se estrena oficialmente hasta la próxima semana, pero como su historia es ideal para disfrutarse en familia, desde hoy hasta el domingo estará en cartelera.

La trama, basada en el best-seller de Leonie Swann, presenta una propuesta refrescante para el género de suspenso: un grupo de ovejas que intenta resolver un asesinato.

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Y es que en la historia, el rebaño decide aplicar lo aprendido de las novelas policíacas que George, su pastor, les leía cada noche para resolver la mayor intriga de la trama.

A lo largo de la investigación, el filme aprovecha para dejar excelentes lecciones a públicos de todas las edades.

Aborda temas de manera inteligente como los prejuicios y la autopercepción, demostrando cómo los individuos limitan lo que creen que son capaces de hacer, tal y como sucede con el rebaño que al inicio se considera cobarde e inútil.

En el doblaje al español utilizan un lenguaje sutil y cuidadoso para tratar el tema principal de forma amigable para la audiencia general.

En el reparto de la película también están Emma Thompson, Bryan Cranston, Nicholas Braun y Patrick Stewart, dirigidos por Kyle Balda. Craig Mazin tuvo a su cargo el guion.

La película llegará de manera general a todos los cines del país el próximo 7 de mayo.


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