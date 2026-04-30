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Escena

Diego Luna gana amparo por uso indebido de su imagen

La Suprema Corte ordenó una indemnización equivalente, al menos, al 40% de venta del producto en el que se utilizó su imagen sin su consentimiento

  • 30
  • Abril
    2026

La Suprema Corte de Justicia otorgó un amparo al actor Diego Luna y confirmó su derecho a recibir una indemnización por el uso no autorizado de su imagen, además de abrir la posibilidad de un nuevo litigio por la utilización de la imagen de su hijo. 

Se determinó que el uso comercial de la imagen sin consentimiento genera derecho a una indemnización proporcional a las ventas del producto.

El actor mexicano mantiene el litigio desde hace 14 años contra Diageo México, por el uso no autorizado de su imagen y la de su familia en una campaña publicitaria de la bebida alcohólica Johnnie Walker.

Por unanimidad, el Pleno de la Corte confirmó el derecho del actor a recibir una indemnización equivalente, al menos, al 40 por ciento del precio de venta del producto en el que se utilizó su imagen, conforme a lo ya establecido por un tribunal colegiado en agosto de 2025.

Sin embargo, ordenó devolver el asunto a dicho órgano para que emita una nueva resolución y ajuste el monto, esta vez sin descontar gastos de producción, distribución o comercialización.

Durante la sesión, el ministro Arístides Guerrero García sostuvo que el caso envía un mensaje claro sobre la protección del derecho a la propia imagen en el ámbito comercial.

“El uso comercial de la imagen ajena tiene consecuencias jurídicas que no pueden diluirse mediante cálculos contables”, señaló al presentar su proyecto.

La resolución del Amparo Directo en Revisión 6448/2025 establece un criterio obligatorio que fortalece el derecho a la propia imagen y fija lineamientos para garantizar una indemnización justa cuando esta se utiliza sin consentimiento.


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