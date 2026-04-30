San Pedro celebra a niños con festival temático 'Circusland'

El municipio de San Pedro Garza García celebró el Día de la Niña y del Niño con el festival temático “Circusland”, con espectáculos circenses, encabezado por el alcalde Mauricio Farah.

Durante el evento central, el munícipe destacó la relevancia de garantizar espacios públicos seguros que fomenten el esparcimiento sano.

"Esperamos que se la pasen increíble. Sigan creciendo mucho, sigan haciendo lo que les gusta, háganle caso a sus papás, a sus maestros y, por supuesto, que aquí vamos a estar para ustedes en el crecimiento que ustedes llevan y cuenten con todo el DIF y con todo nuestro apoyo”, expresó el alcalde ante cientos de asistentes.

La agenda de “Circusland” se diseñó para tener un alcance integral, abarcando desde instituciones educativas hasta parques, informó el municipio.

Se realizaron convivios especiales con alumnos de las estancias infantiles municipales y con los integrantes del club deportivo Osos San Pedro.

La Plaza Fátima y el Parque Clouthier se transformaron en ferias abiertas a la comunidad, equipadas con juegos mecánicos y estaciones temáticas de circo.

En el Parque Clouthier, las familias del poniente disfrutaron de la presentación de los Payasónicos, quienes cerraron la jornada con un espectáculo musical que puso a bailar a grandes y chicos.

Para asegurar que la celebración llegara a todos los sectores, la Secretaría de Participación Ciudadana coordinó festejos simultáneos en distintas colonias del municipio.

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