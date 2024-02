Travis Kelce y Taylor Swift: ¡El touchdown del amor!

Instalados en el título de la pareja del momento, el ala cerrada de los Jefes de Kansas City, Travis Kelce, y la estrella de pop, que hizo historia en el Grammy, al adjudicarse su cuarto gramófono en la categoría de Mejor Álbum del Año, Taylor Swift; son la sensación también para los comerciantes.

Y es que se ha popularizado los artículos de memorabilia que contengan su imagen; un pastel inflamable que convierte en cenizas el logotipo de los Chiefs de Kansas City para revelar la imagen de la superestrella pop Taylor Swift.

Velas para rezar con la imagen de la cantante y su novio, el jugador de futbol americano. Sudaderas con la leyenda “La mejor atrapada de Kelce” y “Vamos, Swiftie de Kansas City”, son parte de los artículos en venta.

Mientras los Chiefs se preparan para enfrentarse a los 49ers de San Francisco, en la cuarta aparición de Kansas City en el Super Bowl en cinco años, las tiendas pasan apuros para mantener en inventario cualquiera de las gorras, sudaderas y otros artilugios (algunos más extraños que otros), que conmemoran el romance entre las celebridades del deporte y el pop.

Los momentos estelares de su cortejo aparecen en la mercancía. Por ejemplo, en su gira por Buenos Aires, Swift cambió una parte de la letra de su canción Karma de “Karma is the guy on the screen” (“Karma es el hombre en la pantalla”) a “Karma is the guy on the Chiefs” (“Karma es el hombre de los Chiefs”). Ahora, proliferan las sudaderas de Karma, como parte de la oleada de mercancía de los Chiefs que ha llegado a las estanterías.

Les ofrecen pagarles la boda

El amor está en el aire y en Las Vegas lo saben; por eso la icónica Little White Wedding Chapel les ofrece a Travis y Taylor sus servicios completamente gratis, para que se animen y se casen en dicha capilla antes o después del Super Bowl.

Comentarios