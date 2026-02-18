U2 aborda la situación política global con 'Days of Ash'
La banda presentó un EP de seis temas con enfoque político, con colaboraciones de Ed Sheeran y Taras Topolia, previo a su nuevo álbum
La banda de rock U2 lanzó "Days of Ash", un EP de seis tracks que aborda la situación política global y que marca su nuevo material discográfico original en casi una década.
El trabajo, con una duración de poco más de 23 minutos, incluye una colaboración con Ed Sheeran y con Taras Topolia, un músico ucraniano convertido en soldado.
La banda describe el EP como una colección integrada por cinco canciones nuevas y un poema.
“Una respuesta inmediata a la actualidad, inspirada en las muchas personas extraordinarias y valientes que luchan en primera línea por la libertad”, señala el grupo sobre el lanzamiento.
Cuatro de las cinco canciones giran en torno a personajes específicos: una madre, un padre, una adolescente cuyas vidas fueron brutalmente truncadas y un soldado que preferiría cantar, pero está dispuesto a morir por la libertad de su país.
“Las canciones de Days of Ash tienen un ambiente y una temática muy diferentes a las que incluiremos en nuestro álbum más adelante. Estas canciones del EP no podían esperar; estaban impacientes por salir al mundo. Son canciones de desafío y consternación”, afirmó Bono, vocalista de U2.
El tema “American Obituary” rinde homenaje a Renee Good, la estadounidense que falleció en enero tras recibir disparos de un agente federal mientras protestaba contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Por su parte, "Song Of The Future" aborda la historia de una adolescente que murió durante protestas en Irán en 2022, mientras que "One Life At A Time" critica las colonias israelíes en Cisjordania.
Como la propia banda adelantó, "Days of Ash" funciona como antesala de un nuevo álbum previsto para finales de 2026.
