Sobrino de Anahí es mordido por un tiburón en Tulum

Patricio, sobrino de Anahí, fue mordido por un tiburón durante su estancia en Tulum, según informó su madre, Marichelo Puente.

La actriz —esposa de Jorge D’Alessio, hijo de Lupita D’Alessio— relató lo ocurrido mediante videos publicados en su cuenta de Instagram.

Marichelo explicó que la familia se encontraba en una playa de Tulum cuando ocurrió el incidente.

“Mis hijos estaban, junto con un amiguito, literal a 20 pasos de nosotros, en la orillita del mar. El agua no les llegaba ni siquiera a la cintura”, narró.

“Y en eso empezaron unos gritos horribles de Patito; lo escuchó Santi, su hermano. Lo sacó del agua inmediatamente. Él gritaba muchísimo diciendo que algo lo había picado”, agregó.

Al sacar a Pato —como lo llaman cariñosamente— del agua, su hermano observó que tenía “toda la pierna llena de sangre”.

Tras revisarlo, Marichelo detectó que el menor presentaba “una mordedura bastante grande”, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital.

Ahí, un médico ortopedista le suturó la herida y determinó la causa.

“Mide todo y nos dice que fue una mordida de tiburón. No les quiero explicar lo que yo sentí en ese momento”, relató Marichelo. “Yo sigo en shock”.

¿Cuál es el estado de Patricio?

Sobre la evolución del menor, Marichelo —quien lo describió como “muy valiente”— aseguró que “está muy bien” y “cicatrizando maravillosamente”.

El médico que lo revisó posteriormente en la Ciudad de México confirmó que no había líquido acumulado ni daños en músculos o nervios.

“Él tiene una actitud increíble y ya hasta bromas hace”, afirmó sobre Pato, quien cumplió 11 años en septiembre pasado.

Al concluir su testimonio, la actriz compartió una fotografía en la que se observa al menor en silla de ruedas, con ambos pies vendados hasta poco antes de las rodillas.

Comentarios