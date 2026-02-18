Gomita comparte en redes su proceso de recuperación tras cirugía

La influencer Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, compartió en sus redes sociales detalles de su proceso de recuperación luego de haber sido hospitalizada y sometida a una operación de emergencia.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido sorprendió a sus seguidores al mostrar la cicatriz que tiene en el abdomen, así como los cuidados que ha recibido por parte de su madre durante esta etapa.

Pese a la preocupación generada entre sus fans, Gomita no ha revelado hasta ahora las causas de la intervención quirúrgica y en sus publicaciones más recientes, la influencer adelantó que “pronto se sincerará al respecto”, mientras continúa documentando su evolución médica y su regreso paulatino a la actividad digital.

Asimismo, aseguró que ya trabaja en nuevas ideas de contenido para sus redes sociales.

El mensaje de Gomita tras salir del hospital

Además de mantenerse activa en TikTok, Gomita difundió un breve comunicado en el que agradeció seguir con vida tras el complicado proceso de salud que enfrentó.

“Al ver que Dios me devolvió la vida y contemplar su fidelidad en estos últimos meses de obediencia, entiendo que algo estoy haciendo bien. Dejé la vanidad a un lado y comencé a cuidar mi salud”, expresó al inicio del mensaje.

En el documento también señaló que, desde su salida del hospital, ha leído los comentarios sobre su cuerpo y sus cirugías; sin embargo, afirmó que tras esta experiencia ha decidido dejar atrás el “qué dirán”.

La influencer cerró su reflexión reiterando su fe en Dios y asegurando que su historia “apenas comienza”, mientras continúa enfocada en su recuperación.

