'Un Tal Fredo' se retira de redes tras polémica en su boda

El influencer Alfredo Cantú Villarreal, mejor conocido como “Un Tal Fredo”, volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de anunciar su retiro temporal de redes sociales, en medio de la fuerte polémica que ha enfrentado tras su boda.

A través de un video compartido en sus historias, el creador de contenido informó que se desconectará por algunos días, asegurando que necesita un momento para reflexionar sobre todo lo que está ocurriendo a su alrededor.

En su mensaje, Fredo explicó que esta decisión no es definitiva, sino parte de un proceso personal para “callar, escuchar, entender y razonar”, dejando ver que las críticas han tenido un impacto importante en él.

Además, reconoció que quiere dejar de responder desde el impulso, el coraje o la frustración, y en su lugar, analizar con mayor claridad la situación que enfrenta actualmente.

La controversia comenzó tras la celebración de su boda, realizada en Cuatro Ciénegas, Coahuila, un evento que duró varios días y que rápidamente se volvió tema viral.

Entre los principales señalamientos destacan posibles afectaciones a un área natural protegida, así como críticas por el estilo del evento y decisiones logísticas que no fueron bien recibidas por la opinión pública. Incluso, autoridades llegaron a intervenir en la zona tras lo ocurrido.

A esto se sumaron otras polémicas, incluyendo denuncias en redes sociales por presuntos incumplimientos en su faceta como organizador de eventos, así como críticas por supuestamente dejar residuos tras la celebración.

Aunque el influencer ha negado algunas de estas acusaciones, la conversación digital no ha disminuido, alimentando aún más la presión mediática en su contra.

Mientras tanto, su anuncio generó opiniones encontradas entre los usuarios: algunos apoyan su decisión de tomar distancia, mientras que otros cuestionan su postura, recordando declaraciones previas donde aseguraba que las críticas no le afectaban.

Por ahora, no hay una fecha confirmada para su regreso, pero su despedida fue clara: “nos vemos en unos días”, dejando abierta la expectativa sobre cómo volverá tras uno de los momentos más polémicos de su carrera digital.

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