EH_UNA_FOTO_2025_11_25_T140911_202_88ed293fac
Escena

'Una pareja explosiva 4' está en producción a petición de Trump

La cuarta entrega de 'Una pareja explosiva' finalmente está en marcha tras una petición directa del presidente Donald Trump para revivir la saga

  • 25
  • Noviembre
    2025

La cuarta entrega de "Una pareja explosiva" finalmente está en marcha. Paramount será la encargada de distribuir la nueva película de la exitosa franquicia de acción y comedia, un proyecto que llevaba años estancado y que, según Semafor, resurgió tras una petición directa del presidente Donald Trump para revivir la saga.

El regreso más llamativo es el de Brett Ratner, director de las tres cintas originales, quien vuelve a colocarse detrás de la cámara a pesar del declive de su carrera tras las acusaciones en su contra durante el movimiento #MeToo en 2017.

Ratner recuperó presencia pública recientemente con el documental Melania, sobre la ex primera dama, producción financiada con 40 millones de dólares por Amazon.

RushHour3.jpg

Una pareja explosiva 4 también marcará el reencuentro en pantalla de Jackie Chan y Chris Tucker, dúo que convirtió la franquicia en un fenómeno global desde su debut en 1998. Será el primer largometraje de Ratner desde Hércules (2014).

Aunque Paramount llevará la película a cines, el estudio no financiará ni comercializará el proyecto; solo recibirá una tarifa fija por la distribución.

En tanto, Warner Bros., responsable de las tres cintas previas, conservará el beneficio del “primer dólar bruto”, recibiendo parte de la taquilla desde el primer ingreso.

Según fuentes, varios distribuidores rechazaron participar debido al involucramiento de Ratner.

TYLYGXBRSFB6PGRP3VUGZCCNO4.jpg

La franquicia ha sido históricamente sólida en taquilla: Una pareja explosiva recaudó 244 millones de dólares, Una pareja explosiva 2 subió a 347 millones y Una pareja explosiva 3 a 258 millones. Sin embargo, el panorama actual es diferente: las comedias ya no dominan las salas y Chan, hoy de 71 años, enfrenta un ritmo de acción distinto al de sus primeras entregas, mientras Tucker lleva más de una década alejado del cine.

El impulso de Paramount hacia la saga coincide con la nueva estrategia de expansión del estudio, recientemente adquirido por Skydance.

Su objetivo es casi triplicar su número de estrenos para 2028. David Ellison, nuevo CEO de la compañía e hijo del magnate Larry Ellison, uno de los principales apoyos financieros de Trump, ha sido reconocido públicamente por el propio mandatario.

Por ahora no hay fecha de inicio de rodaje ni estreno, pero Una pareja explosiva 4 ya es oficialmente una realidad.


Comentarios

