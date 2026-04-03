Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nota_escena_eiza_aaf1219bbe
Escena

Eiza González habla de su cuerpo y retos en Hollywood

Eiza González deja claro que su historia va más allá de la imagen, apostando por una narrativa de autenticidad, esfuerzo y evolución constante

  • 03
  • Abril
    2026

Eiza González abrió su corazón en una reciente entrevista donde habló sin filtros sobre la relación que ha construido con su cuerpo a lo largo de los años, reconociendo que no siempre ha sido fácil. 

La actriz confesó que, pese a los estándares de belleza que predominan en la industria, ha atravesado momentos de inseguridad y autoexigencia, pero con el tiempo ha aprendido a aceptarse y priorizar su bienestar físico y emocional por encima de cualquier presión externa.

Habla sobre los retos en la industria

Durante la conversación, también destacó lo demandante que ha sido abrirse camino en Hollywood, un entorno competitivo en el que ha tenido que demostrar constantemente su talento.

Disciplina y resiliencia en su carrera

Eiza subrayó que su éxito no ha sido producto de la casualidad, sino de disciplina, preparación y resiliencia, enfrentando rechazos y estereotipos que poco a poco ha logrado romper para posicionarse como una de las actrices mexicanas con mayor proyección internacional.

Finalmente, la también cantante reflexionó sobre el significado de su triunfo, asegurando que representa no solo un logro personal, sino también una oportunidad para abrir puertas a más talento latino.

Una trayectoria basada en autenticidad

.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

mariachelo_reaparece_jorge_dalessio_tras_polemica_5b6769325b
Whats_App_Image_2026_04_04_at_2_52_43_PM_1_37151bb7bd
AP_26094517135718_b03b61d1ce
publicidad

inter_alcatraz_15801d82af
escena_celine_dion_1c3c1de213
AP_26095706217576_2a076afb61
publicidad

yankees_vs_marlins_045293a631
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
publicidad
×