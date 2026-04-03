Erika Buenfil evita hablar de Luis Miguel ante prensa

Erika Buenfil fue clara y firme durante su más reciente encuentro con la prensa, donde evitó profundizar en cualquier tema relacionado con Luis Miguel y la vida personal del artista.

Evita hablar sobre Luis Miguel y su entorno

Cuestionada directamente sobre el intérprete y sus hijos, la actriz optó por mantener una postura reservada, dejando ver que es un capítulo que prefiere no tocar públicamente.

Durante la entrevista, Buenfil se mostró tranquila pero contundente al señalar que su prioridad es su presente y su carrera, evitando entrar en polémicas o declaraciones que puedan generar especulación.

Marca límites ante insistencia de la prensa

Aunque los reporteros insistieron en el tema, la actriz reiteró su decisión de no hablar sobre asuntos que involucren al cantante, marcando así una línea clara entre su vida personal y su exposición mediática.

Finalmente, la también llamada “reina de TikTok” dejó ver que se encuentra enfocada en sus proyectos actuales y en su familia, apostando por mantener la estabilidad que ha construido en los últimos años.

Reafirma postura sobre su pasado

Con esta postura, Erika Buenfil reafirma su intención de no revivir historias del pasado, especialmente cuando se trata de figuras como Luis Miguel y su entorno familiar.

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