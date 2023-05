Visita Karely Ruiz refugio de perritos y les dona alimento

Este martes la modelo Karely Ruiz compartió que visitó un albergue de perritos, a quienes prometió ayudar.

Fue mediante sus redes sociales que la también influencer publicó fotos y videos, así como un conmovedor escrito sobre su sentir tras la experiencia con los canes que fueron rescatados.

En el video se puede observar cómo Karely convive con los perritos, uno de ellos había perdido la vista mientras que otro tenía una lesión que apenas lo dejaba caminar.

En una de las tomas la modelo comienza a llorar al ver la condición de los 'lomitos' que la saludan alegremente.

'Voy saliendo de un refugio de mascotas y wow, se me partió el corazón, como puede existir gente tan mala que los abandonen, maltraten, no entiendo qué tienen en la cabeza, pero me comprometo y no es juego a trabajar más y no me importa que hablen mrda de mí, si antes me valía ahora más, ya tengo un objetivo y lo voy a cumplir y ni modooo! Les va a tocar soportar, pero de qué muchas mascotas recibirán ayuda con eso me quedo feliz', escribió Karely Ruiz.