Vuelve 'GranDiosas Invicto' a la Arena Monterrey

Lucía Méndez, Alicia Villarreal, Laura León, Filippa Giordano, Ángela Carrasco y Ana Cirré regresan a la Arena Monterrey para presentar al público regiomontano el espectáculo de "GranDiosas Invicto".

Bajo la producción de Hugo Mejuto, estas seis divas harán vibrar el escenario con sus éxitos que consolidaron cada una de sus carreras.

Será una velada impregnada de glamour, fiesta y romanticismo, una experiencia sonora y visual diseñada para emocionar a varias generaciones.

El primer adelanto de esta nueva era fue el estreno del sencillo “Culpable o Inocente”, interpretada por Alicia Villarreal y Lucía Méndez formará parte del tercer material discográfico de "En vivo de GranDiosas"

¿Cuando se presentarán 'GranDiosas Invicto?

La cita será agendada el próximo sábado 6 de junio, a partir de las 21:00 horas.

Los boletos estarán disponibles a partir de este 26 de marzo, a las 09:00 horas a través del sistema www.superboletos.com o en:

Taquillas del recinto

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