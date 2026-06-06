La serie animada de Among Us llega por sorpresa a streaming

Los seguidores de Among Us recibieron una inesperada noticia este viernes con el estreno de la serie animada basada en el popular videojuego.

La producción debutó de manera sorpresiva en Paramount+, donde sus 10 episodios quedaron disponibles de forma simultánea.

🥳 THE AMONG US SHOW: OUT NOW! 🥳



u waited, and our animated series is finally here!

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El anuncio fue realizado durante el Summer Game Fest celebrado en Los Ángeles, donde las actrices Yvette Nicole Brown y Liv Hewson revelaron la llegada de la serie al servicio de streaming.

La noticia tomó por sorpresa a los aficionados debido a que desde 2024 prácticamente no se habían dado a conocer actualizaciones sobre el proyecto, luego de que concluyera la producción de la adaptación animada.

Una misión para descubrir al impostor

La serie sigue a un grupo de tripulantes de colores que viajan a bordo de una nave espacial y que deben descubrir quién es el impostor infiltrado entre ellos. Durante el evento también se presentó el primer tráiler oficial de la producción.

El proyecto fue creado por Owen Dennis y cuenta con un amplio elenco de voces integrado por Brown, Liv Hewson, Kimiko Glenn, Ashley Johnson, Wayne Knight, Phil LaMarr, Randall Park, Dan Stevens, Debra Wilson, Elijah Wood y Patton Oswalt.

Basada en un fenómeno mundial

La adaptación retoma el universo del videojuego desarrollado por la compañía, que alcanzó una enorme popularidad durante la pandemia y se convirtió en uno de los fenómenos más importantes de la industria del entretenimiento digital.

En su momento de mayor auge, Among Us llegó a registrar cerca de 500 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo.

Además, acumuló más de 4 mil millones de visualizaciones en YouTube y alcanzó el primer lugar de descargas en la App Store de 55 países y en Google Play de 66 naciones.

La serie busca trasladar ese éxito al formato televisivo mediante una propuesta de comedia y misterio que conserva la dinámica principal del juego: descubrir al impostor antes de que sea demasiado tarde.

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