Warner Bros estaría preparando una película de 'Game of Thrones'

Según Page Six, el proyecto sobre la conquista de Aegon I estaría a cargo de Beau Willimon, mientras HBO desarrolla una serie del mismo periodo

  • 03
  • Marzo
    2026

A pesar de la reciente adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance —operación que aún está pendiente de aprobación—, el estudio continúa explorando nuevas estrategias para potenciar el valor de sus franquicias más importantes.

Entre los proyectos que analiza figura una posible película basada en el universo de "Game of Thrones".

De acuerdo con el medio estadounidense Page Six, la compañía estaría desarrollando el que sería el primer largometraje inspirado en la exitosa saga.

El proyecto estaría en manos de Beau Willimon, reconocido por su trabajo como guionista en la serie Andor.

La historia abordaría la conquista de Aegon I Targaryen, un episodio clave dentro de la mitología creada por George R. R. Martin.

Esta etapa también se encuentra en desarrollo como serie para HBO, aunque ambos proyectos estarían en fases iniciales.

Si bien la incertidumbre generada por la fusión empresarial ha abierto interrogantes sobre la viabilidad del filme, el propio reporte señala que es poco probable que la iniciativa sea cancelada, dado que "Game of Thrones" continúa siendo una de las propiedades más valiosas y reconocidas de la plataforma.

Tras el final de la serie original, HBO expandió el universo con "House of the Dragon", producción ambientada 200 años antes de los acontecimientos narrados en "Game of Thrones" y centrada en la historia de la Casa Targaryen.


