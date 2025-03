Will Smith regresa a la música con 'Based on a true story'

El actor y rapero estadounidense Will Smith lanzará el próximo 28 de marzo Based on a true story, su primer álbum en 20 años.

“¡Es oficial! Mi nuevo álbum, Based on a true story, sale el 28 de marzo. ¡Dos semanas! Llevo un tiempo trabajando en este proyecto y tengo muchas ganas de compartirlo con ustedes”, dijo el artista en Instagram.

Se trata de su primer proyecto desde Lost and Found, que salió al mercado en 2005, y según el medio especializado Deadline podría ser el primero de una trilogía, dado que su subtítulo se llama Season 1: R.T.I.W…

El álbum Lost and Found, como tres de sus otros cuatro discos en solitario, alcanzó el Top 10.

En su faceta musical, Will Smith, de 56 años y ganador de cuatro premios Grammy, logró la fama con el DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince.

Como solista ha cosechado éxitos con sus álbumes Big Willie Style y Willennium y con temas como "Miami", "Men in Black" y "Gettin Jiggy Wit It"; mientras que en el mundo del cine se consolidó como una estrella con "Men in Black" (1997) y ganó un Óscar por su interpretación en "King Richard" (2022).

No obstante, la noche que se llevó la estatuilla por mejor actor fue noticia por golpear al presentador Chris Rock durante la ceremonia.

