En México, 67% de las empresas enfrenta escasez de talento 

El 67% de las empresas en México enfrenta dificultades para cubrir vacantes, una ligera mejoría respecto al 70% del año pasado, reveló la más reciente Encuesta de Escasez de Talento 2026 de ManpowerGroup.

Por primera vez, las habilidades en inteligencia artificial lideran la demanda, superando la ingeniería y otras capacidades tradicionales de tecnologías de la información, mientras que competencias humanas como comunicación, trabajo en equipo y adaptabilidad siguen siendo esenciales.

Falta de talento afecta sectores productivos

La escasez de talento afecta a todos los sectores productivos, pero se refleja de manera muy concreta en industrias tradicionales.

Por ejemplo, en Nuevo León, la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) estima que se requieren más de 42,000 técnicos especializados, principalmente en electromecánica, mantenimiento industrial y electricidad, indispensables incluso en un entorno cada vez más automatizado.

Sin embargo, 67% de las empresas señala que los candidatos carecen de las habilidades técnicas y blandas necesarias, y el 85% enfrenta dificultades para cubrir vacantes desde 2023, afectando especialmente a las Pymes.

Para atender este desafío, Caintra impulsó el Modelo de Educación Dual, con seis de cada diez estudiantes contratados tras sus prácticas y salarios hasta 17% superiores, fortaleciendo la formación técnica y la estabilidad laboral.

Jorge Santos Reyna, presidente de Caintra Nuevo León, advirtió que “no se puede crecer en la industria si no se tienen técnicos suficientes” y destacó la importancia de consolidar el modelo en la nueva Ley de Educación del Estado.

A nivel nacional, las empresas responden con flexibilidad laboral, capacitación interna y búsqueda de nuevas bolsas de talento, estrategias clave para enfrentar un mercado donde la transformación digital y la inteligencia artificial redefinen la competitividad y las oportunidades de crecimiento profesional.

Comentarios