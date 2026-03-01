Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_03_01_T140811_483_89e01896b0
Finanzas

En México, 67% de las empresas enfrenta escasez de talento 

Industrial señalan que los candidatos carecen de habilidades técnicas necesarias, de los cuales, el 85% enfrenta dificultades para cubrir vacantes

  • 01
  • Marzo
    2026

El 67% de las empresas en México enfrenta dificultades para cubrir vacantes, una ligera mejoría respecto al 70% del año pasado, reveló la más reciente Encuesta de Escasez de Talento 2026 de ManpowerGroup.

escasez-talento-sectores-productivos.jpg

Por primera vez, las habilidades en inteligencia artificial lideran la demanda, superando la ingeniería y otras capacidades tradicionales de tecnologías de la información, mientras que competencias humanas como comunicación, trabajo en equipo y adaptabilidad siguen siendo esenciales.

Falta de talento afecta sectores productivos

La escasez de talento afecta a todos los sectores productivos, pero se refleja de manera muy concreta en industrias tradicionales.

Por ejemplo, en Nuevo León, la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) estima que se requieren más de 42,000 técnicos especializados, principalmente en electromecánica, mantenimiento industrial y electricidad, indispensables incluso en un entorno cada vez más automatizado. 

escasez-talento-sectores-productivos.jpg

Sin embargo, 67% de las empresas señala que los candidatos carecen de las habilidades técnicas y blandas necesarias, y el 85% enfrenta dificultades para cubrir vacantes desde 2023, afectando especialmente a las Pymes.

Para atender este desafío, Caintra impulsó el Modelo de Educación Dual, con seis de cada diez estudiantes contratados tras sus prácticas y salarios hasta 17% superiores, fortaleciendo la formación técnica y la estabilidad laboral.

escasez-talento-sectores-productivos.jpg

Jorge Santos Reyna, presidente de Caintra Nuevo León, advirtió que “no se puede crecer en la industria si no se tienen técnicos suficientes” y destacó la importancia de consolidar el modelo en la nueva Ley de Educación del Estado.

A nivel nacional, las empresas responden con flexibilidad laboral, capacitación interna y búsqueda de nuevas bolsas de talento, estrategias clave para enfrentar un mercado donde la transformación digital y la inteligencia artificial redefinen la competitividad y las oportunidades de crecimiento profesional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_03_02_T094813_609_a1950685c3
Confianza empresarial en México repunta en febrero
Whats_App_Image_2026_03_02_at_1_31_52_AM_d867bbcd55
Llaman a fortalecer diplomacia en la frontera
escena_rocio_durcal_af6c792add
Proyectarán último concierto de Rocío Dúrcal en CDMX
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_03_02_T105326_634_d79c3eb27b
Yilián Tornés rompe récord de ponches en la LMS
proceso_0d0162956d
Vinculan a proceso a 'El K-oz' por asesinato de Manzo
relaciones_exteriores_insta_connacionales_4143b99b89
SRE insta a connacionales a resguardarse ante conflicto en Irán
publicidad

Más Vistas

INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Sismológico Nacional temblor en Santa Catarina
HCRU_7_Aw_Xs_A_Emp67_66f21663b4
EUA, Israel e Irán: conflicto en vivo, minuto a minuto
Javier_Flores_9fe261a6b9
Jóvenes hallados por la Fiscalía no eran los perdidos de Escobedo
publicidad
×