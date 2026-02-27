Manufactura de NL le apuesta a la inversión

Las empresas del sector manufacturero en Nuevo León arrancaron el año apostándole a la inversión, logrando alcanzar su mayor nivel en los últimos cinco meses.

De acuerdo con información de Caintra, integrada en su encuesta de expectativas más reciente, durante enero un 26% de las compañías de este ramo dijo que en ese periodo realizó alguna inversión en maquinaria, equipo o construcción (expansión de su negocio).

Ese porcentaje significó el más alto después de agosto, cuando un 30% de los encuestados se pronunció en ese sentido.

Incluso, el porcentaje reportado en enero de este año se colocó por encima del 21% registrado en igual mes de 2025, lo que evidencia que, pese a la incertidumbre, existe mayor confianza de los empresarios para invertir.

En su reporte, el organismo refirió que la industria manufacturera inicia 2026 con algunas señales de mejora, aunque continúa en contracción.

“Para el inicio de 2026, los indicadores de producción de la Encuesta de Expectativas Económicas de Caintra tuvieron un repunte; sin embargo, estos movimientos no han sido suficientes para salir de la contracción que presentan desde finales de 2024".

"Lo relevante es que durante el inicio del año, 26% de las empresas reportaron haber realizado una inversión en maquinaria, equipo o construcción, cifra que ha repuntado desde noviembre de 2025”, comentó.

Por otro lado, al hablar de los factores que obstaculizaron el crecimiento de las empresas, “una actividad económica débil” subió dos posiciones en el listado, siendo el mayor obstáculo con el 47.9% de las menciones”.

En segundo lugar se posicionó el “panorama político”, por lo cual un 45.3% de las empresas reportaron dificultades para crecer.

Enseguida se ubicó una menor demanda externa, citada por un 32.5% de los entrevistados, así como la escasez de personal capacitado referido por un 22% de los empresarios.

Nuevo León se mantiene en 2026 como el líder manufacturero de México, aportando alrededor del 11.6% al valor nacional y concentrando la mayor fuerza laboral IMMEX (ramo manufacturero de exportación) con cerca de 395,000 empleos.

De igual manera, el estado destaca por el crecimiento en rubros como la manufactura avanzada, automotriz, electrodomésticos y maquinaria, impulsado por el nearshoring, alta inversión extranjera y una infraestructura sólida.

Destaca en puestos laborales

Nuevo León se posicionó como primer lugar nacional en generación de empleo durante enero de 2026 en los sectores de manufactura, construcción y servicios.

Según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al interior del sector servicios se crearon 6,474 empleos en enero, colocándose como líder en este rubro a nivel país.

En construcción, el estado también encabezó la lista con 6,539 nuevos empleos generados en el mes.

En tanto que en manufactura, Nuevo León ocupó el primer lugar nacional con 6,051 empleos generados durante enero del año en curso.

Cabe mencionar que, además del liderazgo en generación mensual de empleo, Nuevo León se mantiene como la entidad con mayor afiliación total al IMSS en el sector manufacturero.

“Sin duda, estos son resultados que reflejan la fortaleza y profundidad de nuestro aparato productivo”, comentó la secretaria de Economía estatal, Betsabé Rocha.

Comentarios