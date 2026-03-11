Advierten productores impacto por aumento en combustibles

El incremento en los precios del petróleo está generando una presión directa sobre los costos de producción agrícola en Sinaloa, particularmente en el cultivo de maíz, uno de los pilares de la producción alimentaria del país, señaló Agustín Espinoza, secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina en la entidad.

Explicó que cuando sube el petróleo, no solo se encarece el combustible, sino una parte importante de toda la cadena productiva del campo.

En el caso del maíz, este impacto se refleja en cuatro componentes del costo de producción: fertilizantes, diésel para maquinaria agrícola, cosecha y transporte de la producción.

Detalló que uno de los primeros efectos se observa en el precio del diésel, insumo indispensable para las labores agrícolas.

“La preparación del suelo, la siembra, las aplicaciones de fertilizantes y agroquímicos, así como la cosecha con trilladoras dependen de este combustible, por lo que cada aumento eleva el costo por hectárea que enfrentan las y los productores agrícolas”, explicó.

De igual manera, mencionó el encarecimiento de los fertilizantes, cuyo proceso de fabricación depend de insumos energéticos derivados del petróleo y del gas.

