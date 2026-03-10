Impulsarán innovación empresarial en Mty con festival: Ebrard

Monterrey será el punto de arranque nacional de InnovaFest, una iniciativa de la Secretaría de Economía que busca impulsar proyectos innovadores, conectar emprendedores con capital de inversión y abrir nuevas oportunidades para empresas que desarrollen soluciones tecnológicas o productivas.

La convocatoria para la región norte estará abierta del 9 de marzo al 11 de mayo, y el proceso culminará con la premiación programada para el 29 de mayo en la capital del Estado, donde se reconocerán los proyectos más destacados con premios económicos que pueden alcanzar hasta un millón de pesos.

En entrevista exclusiva para El Horizonte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la elección de Nuevo León como sede del arranque nacional no es casual. El estado concentra uno de los ecosistemas industriales y empresariales más dinámicos del país, con una alta concentración de empresas medianas y pequeñas que constantemente desarrollan nuevos procesos, tecnologías y modelos de negocio.

La convocatoria no está limitada únicamente a proyectos del estado, sino que se extiende a toda la región norte del país: “O sea, no es nada más Nuevo León, cubre Tamaulipas, Coahuila, toda la región”, precisó.

Nuevo León, punto de partida del programa nacional

El gobierno federal decidió iniciar el programa en Monterrey debido a la capacidad innovadora que ha mostrado el estado en los últimos años, impulsada por su base industrial, su red empresarial y su ecosistema tecnológico.

“Nuevo León es un estado con muchos innovadores. Tienes muchísimas empresas, es el estado que tiene más empresas medianas y pequeñas que están teniendo un auge”, afirmó Ebrard.

La estrategia contempla realizar entre cinco y seis encuentros regionales, donde emprendedores, empresas y desarrolladores de tecnología puedan presentar proyectos que resuelvan problemas en la economía real o que mejoren procesos productivos.

¿Qué busca realmente InnovaFest?

El programa parte de una premisa sencilla, pero estratégica: México necesita innovar más para fortalecer su economía.

“La innovación en México necesita más apoyo, más que les echemos una mano. Está muy difícil si no abrimos la ventana, si no abrimos la puerta”, señaló Ebrard.

El secretario explicó que muchas veces se piensa que innovar significa inventar algo completamente nuevo, cuando en realidad también implica mejorar procesos existentes o aplicar ideas de manera distinta dentro de una empresa.

“¿Qué es Innovafest? Innovafest es una forma de premiar y apoyar al que se avienta a hacer algo innovador. Algo innovador no quiere decir necesariamente que sea un nuevo invento. A lo mejor modificas algo”.

El programa está abierto tanto para empresas emergentes como para compañías que ya operan, siempre que presenten proyectos con impacto económico o tecnológico.

Premios, financiamiento y acceso a capital

Uno de los principales incentivos del programa será la entrega de premios económicos a los proyectos que resulten seleccionados durante el proceso.

“Vamos a entregar muchos premios. Si tu innovación es importante, pues no sólo te ganas un millón de pesos”. Sin embargo, el incentivo económico no es el único beneficio para los participantes. El modelo del programa también busca conectar a los emprendedores con capital privado que permita escalar sus proyectos. “Te pongo en comunicación con 82 fondos de inversión, para que les digas: esta es la idea, esto es lo que voy a hacer o es lo que estoy haciendo, y adelante”, agregó.

El objetivo, explicó el funcionario, es crear un ecosistema donde las ideas no se queden en prototipos, sino que puedan transformarse en empresas reales. “Queremos construir un ecosistema. Conectas ideas, fondos y a los que son innovadores en un solo sistema. ¿Te imaginas el potencial?”, señaló.

Innovación, el nuevo motor económico

Para el secretario de Economía, el impulso a la innovación será determinante para el desarrollo económico de los países en los próximos años.

“La innovación está determinando el nivel de cada economía en cuanto a bienestar. Los más ricos no van a ser necesariamente los que tengan más recursos naturales, sino los que generen nuevas ideas”. “México tiene 5.2 millones de jóvenes en educación superior. Ese es un poder tremendo. El talento es la riqueza de las naciones”, señaló.

Ebrard subrayó que la convocatoria no está dirigida únicamente a jóvenes emprendedores y que la innovación puede surgir en cualquier etapa de la vida. Incluso citó ejemplos de grandes creadores que alcanzaron sus mayores logros a edades avanzadas.

“No leas de cuántos años tienes, 65, me parece muy bien. Vente, ¿por? Pues nada más ponte a ver la edad que tenía muchos de los grandes inventos en la humanidad, pues te va a dar ese promedio. Saramago decía, yo escribí mi novela que me dio el premio Nobel a los 60 años”. “Si tienes una idea o una innovación, inscríbete. Lo que queremos es abrir la puerta para el que quiere innovar”, concluyó Ebrard.

Comentarios